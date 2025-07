Souriant et disponible, l'ailier espagnol a passé un peu plus d'une heure avec les supporters © Loïc SAVARESSE - Monaco Tribune

L’engouement était palpable ce mardi 22 juillet sur le Port Hercule. Des centaines de supporters Rouge et Blanc se sont retrouvés au Village AS Monaco pour assister à la très attendue séance de dédicaces avec la nouvelle recrue de l’AS Monaco, Ansu Fati.

Devant la désormais célèbre caravane Rouge et Blanche, des maillots de l’AS Monaco, du FC Barcelone et même de la sélection espagnole ont attendu patiemment leur tour avant d’être signé par Ansu Fati.

« C’est beaucoup d’émotion pour moi d’être ici »

Souriant, le virevoltant ailier espagnol s’est longuement prêté au jeu des selfies et dédicaces avec les nombreux supporters monégasques venus à sa rencontre. « Les supporters m’ont souhaité de faire une belle saison, j’ai beaucoup apprécié, » a-t-il confié. Touché par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, l’espagnol a indiqué que « c’est beaucoup d’émotion pour moi d’être ici, les gens m’apprécient beaucoup, j’espère être prêt pour apporter de la joie au club. »

De nombreux fans ont déjà fait floquer leurs maillots au nom de l’ailier espagnol © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Des fans venus de loin

En vacances à Monaco, Marius, venu de Norvège, n’a pas manqué l’occasion de rencontrer son idole. Grand fan du Barca, il s’est réjoui de cette nouvelle étape pour Ansu Fati : « C’est un joueur fantastique, je suis très content pour lui. » Il est certain l’espagnol arrivera à obtenir du temps de jeu et relancer sa carrière sur le Rocher.

Formé au FC Barcelone, Ansu Fati a signé de nombreux maillots aux couleurs de son ancien club © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Supporter monégasque installé près de Lyon, Dani participait à sa première rencontre avec un joueur de son club préféré. « C’est ma première fois avec un joueur donc je suis assez content. » Surpris par la foule présente sur place, il nous a indiqué qu’il allait falloir s’armer de patience pour que le joueur s’intègre complètement dans son nouvel environnement : « Il va falloir qu’il prenne ses marques, mais on a de l’espoir. »

Pour Théo et Éva, maillot fraîchement dédicacé de Brighton en main (l’ex-club d’Ansu Fati) et tunique de l’ASM sur les épaules, cette rencontre était attendue. « Ça nous a fait plaisir de le rencontrer, ça faisait longtemps que l’on attendait ça. » Les deux compères espèrent que le joueur va s’engager sur la durée avec leur club de cœur et que ce prêt sera concluant.

Le nouveau mailllot « Zen » de l’AS Monaco a rencontré un franc succès auprès des fans © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

De nombreux évènements à venir

Installé sur le Port Hercule jusqu’au 24 août, le Village AS Monaco continuera de proposer de nombreuses animations tout au long de l’été. Ce vendredi, un tournoi de foot 4 contre 4 réservé aux 12-15 ans se tiendra sur le mini-terrain du village. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à demain !

Mardi prochain, les jeunes joueurs de l’Academy animeront une séance d’entraînement personnalisée, ouverte au public présent sur place. En parallèle, une grande collecte de fournitures est organisée au profit de l’association Les Enfants de Frankie. Et qui sait ? Peut-être que de nouvelles séances de dédicaces sont à venir…