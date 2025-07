Premier tournoi 4v4 au village AS Monaco : 40 jeunes se disputent la victoire sur le Port Hercule

Réservée au 12-15 ans, cette première édition a rassemblé 40 jeunes footballeurs sur le mini-terrain installé par l’AS Monaco dans son village d’été.

Avec une vue imprenable sur les yachts amarrés au port de Monaco et un terrain placé sous le regard attentif du Rocher, les conditions étaient idéales pour une soirée de football dynamique et conviviale.

Du beau jeu et une belle ambiance sur le port

Dix équipes, aux noms plus ou moins inspirés, se sont affrontées avec sérieux et enthousiasme. Certaines d’entre elles, comme le Joga Bonito FC, composée d’Ilian, Valentin, Lucas et Alexandre ont entendu parler du tournoi par du bouche-à-oreille : « Ce sont nos amis qui nous informés qu’il y avait un tournoi ». Résidents de la Principauté, ils ont sauté sur l’occasion pour participer.

L’équipe Joga Bonito prête à se battre sur le terrain © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Supporters monégasques, les 4 membres de l’équipe Biancorossi (Diogo, Andy, Romeo, Sacha et leur coach Matteo) tous vêtus de leurs plus beaux maillots Rouge et Blanc, ont apprécié croiser des visages familiers sur le terrain.

Les Biancorossi, comme leur nom l’indique © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Le tournoi a aussi attiré des participants venus d’un peu plus loin. L’équipe Cannes Croisette menée par Mathys, Ange, Maxime et Lior est venue spécialement de Cannes pour l’occasion. Leur objectif était clair : la victoire. « On est venus pour gagner, on a vu personne au-dessus de nous ». Confiants, ils arboraient fièrement les maillots de champions remportés avec leur club du Suquet au cours de la saison.

L’équipe Cannes Croisette s’est inclinée sur la plus petite des marges (1-0) en demi-finale © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Des jeunes conquis, qui proposent leurs ajustements pour la suite

L’enthousiasme et l’envie de bien faire étaient palpables dans toutes les équipes, et les passants ont pu profiter de matchs intenses et disputés. Impliqués, les jeunes joueurs ont même suggéré quelques améliorations pour les prochaines éditions. Les Biancorossi soulignent « C’est un peu réduit pour 4v4 ». Chez Joga Bonito, même constat : « J’aurais préféré du 3v3, puisque le terrain n’est pas très grand ».

Il y avait du niveau sur le mini-stade du port Hercule © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Des remarques constructives qui témoignent surtout d’un réel engagement des participants et d’un enthousiasme certain à rejouer l’année prochaine. En attendant, ce sont les Guerriers qui se sont imposés en finale sur le score serré de 1-0 face au FC LQMJ, après une rencontre haletante.

Un Village AS Monaco qui séduit les familles

Ce tournoi n’était qu’un des temps forts du village AS Monaco, accessible gratuitement tous les jours de 16h à 22h30 jusqu’au 24 août. Le Village a conquis petits et grands grâce à une multitude d’activités : cible géante, babyfoot, terrain gonflable, boutique mobile, animations du Kids Tour… et même des séances de dédicaces, comme celle organisée cette semaine avec Ansu Fati.

Cible géante © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune La caravane Rouge et Blanche © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune Babyfoot pour petits et grands © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Père de trois enfants, Tommy fréquente régulièrement le village depuis son ouverture : « C’est une belle initiative ! Mes petits viennent souvent, ça fait plaisir de voir que des choses sont mises en place petit à petit. » Ses enfants étaient d’ailleurs présents aux côtés d’Ansu Fati en début de semaine. Selon Tommy, ce serait bien d’étendre ce type d’animations aux jours de match au stade Louis-II.

Un été Rouge et Blanc sous les étoiles du Port Hercule

L’été monégasque promet encore de belles surprises pour les amateurs de football et les familles en quête d’émotions. Vendredi prochain, le 25 juillet, les jeunes de 12 à 15 ans auront une nouvelle chance de fouler le gazon synthétique dès 18h pour un second tournoi 4v4, sur inscription préalable obligatoire.

Les plus jeunes ne sont pas en reste : mardi 29 juillet, l’Academy rouge et blanc déploiera ses ateliers ludiques spécialement concoctés par les joueurs de l’Academy, transformant le village en véritable terrain de jeu éducatif où technique et plaisir se mêlent sous le soleil de la Principauté.

Mais c’est surtout lors des soirées festives que le Port Hercule révélera toute sa magie estivale. Le samedi 26 juillet, dès 22h30, un feu d’artifice illuminera la rade monégasque avant de céder la place aux rythmes envoûtants d’une soirée DJ qui prolongera la fête jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Plus tard dans l’été, le vendredi 9 août, un nouveau bouquet pyrotechnique embrasera le ciel à 22h, suivi cette fois d’une soirée pop-rock qui promet de faire vibrer les quais au son des guitares électriques.