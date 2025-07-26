Первый турнир 4 на 4 в деревне ФК «Монако»: 40 юных футболистов борются за победу в порту Эркюль

В этом первом турнире для подростков 12-15 лет приняли участие 40 юных футболистов на мини-поле, установленном ФК «Монако» в своей летней деревне.

Захватывающий вид на яхты в порту Монако и поле под бдительным оком Скалы – идеальные условия для динамичного и дружеского футбольного вечера.

Отличная игра и отличная атмосфера в порту

Десять команд, с более или менее вдохновляющими названиями, соревновались со всей серьёзностью и энтузиазмом. Некоторые из них, как «Joga Bonito», в состав которой входили Илиан, Валентин, Лука и Александр, услышали о турнире из уст в уста: «Нам сообщили друзья, что здесь проходит турнир». Жители Княжества с радостью воспользовались возможностью поучаствовать.

Команда «Joga Bonito» готова к бою на поле © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Монакские болельщики, четыре члена команды «Biancorossi» (Диогу, Энди, Ромео, Саша и их тренер Маттео), все в своих лучших красно-белых футболках, были рады видеть знакомые лица на поле.

«Biancorossi» – «красно-белые» как следует из названия © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Турнир также привлёк участников из-за пределов Княжества. Команда «Cannes Croisette» с Матисом, Анжем, Максимом и Лиором специально приехала из Канн по этому случаю. Их цель была ясна – победа. «Мы приехали побеждать, мы не видим достойных соперников». Уверенные в себе, они с гордостью носили чемпионские майки, завоеванные со своим клубом «Сюке» в течение сезона.

Команда «Cannes Croisette» проиграла с минимальным счётом (0:1) в полуфинале © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Юные игроки предлагают свои коррективы на будущее

Энтузиазм и желание добиться успеха были ощутимы во всех командах, и прохожие могли насладиться напряжёнными и упорными матчами. Молодые футболисты не только играли, но и предложили некоторые улучшения для будущих турниров. «Biancorossi» отмечают: «Для формата 4х4 поле маловато». В «Joga Bonito» – то же наблюдение: «Я бы предпочел 3 на 3, так как поле не очень большое».

На мини-стадионе порта Эркюль был показан высокий уровень игры © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Конструктивные комментарии молодёжи прежде всего демонстрируют настоящую приверженность игроков и определённый энтузиазм в отношении участия в следующем году. Тем временем, именно «Guerriers» одержали победу в финале с минимальным счетом 1-0 против ФК «LQMJ» после захватывающей битвы.

Деревня ФК «Монако» привлекает семьи

Этот турнир был лишь одним из самых ярких событий в Деревне ФК «Монако», открытой бесплатно каждый день с 16:00 до 22:30 до 24 августа. Деревня покорила как детей, так и взрослых, предлагая множество развлечений: гигантскую мишень, настольный футбол, надувное поле, мобильный магазин, мероприятия Kids Tour… и даже автограф-сессии, как, например, организованная на этой неделе с Ансу Фати.

© ФК «Монако» © ФК «Монако»

Гигантская мишень © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune Красно-белый фургон © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune Настольный футбол для детей и взрослых © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Томми, отец троих детей, регулярно посещает деревню с момента её открытия: «Это замечательная инициатива! Мои дети приходят часто, приятно видеть, что потихоньку всё налаживается». Его дети также были рядом с Ансу Фати в начале недели. По мнению Томми, было бы неплохо распространить этот вид развлечений и на дни матчей на стадионе «Луи-II».

Красно-белое лето под звездами порта Эркюль

Лето в Монако по-прежнему обещает немало приятных сюрпризов футбольным болельщикам и семьям, ищущим острых ощущений. В пятницу, 25 июля, у подростков 12-15 лет был ещё один шанс выйти на искусственный газон с 18:00 на второй турнир 4 на 4, для участия в котором была необходима предварительная регистрация.

Самые молодые не остались в стороне: во вторник, 29 июля, красно-белая Академия развернёт свои увлекательные мастер-классы, специально придуманные игроками Академии, превратив деревню в настоящую учебную площадку, где под солнцем Княжества сочетаются техника и удовольствие.

Но именно в праздничные вечера порт Эркюль раскрывает всю свою летнюю магию. В субботу, 26 июля, с 22:30, гавань Монако осветит фейерверк, а затем на смену ему придут завораживающие ритмы диджея, которые продлят вечеринку до первых лучей рассвета. Позже летом, в пятницу, 9 августа, в 22:00 небо озарится новым пиротехническим шоу, за которым последует вечер поп-рока, который обещает заставить набережные вибрировать под звуки электрогитар.