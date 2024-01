Shopping a Monaco: secondo voi c’è abbastanza scelta?

Abbiamo raccolto le opinioni dei nostri lettori.

Mentre alcuni paragonano la Condamine a rue Alphonse Karr nel 19° arrondissement di Parigi e Monte-Carlo a avenue Montaigne, altri lamentano la mancanza di negozi di scarpe, di arredamento e di abbigliamento per bambini. Ma ciò che è emerso in modo particolare dal nostro sondaggio è il desiderio comune di prezzi più accessibili.

Louis Vuitton, Chanel, Dior… Monaco è senz’altro famosa per le sue boutique di lusso. Se non avete problemi di budget, sono due i luoghi principali dove fare shopping a Monaco: la Promenade Monte-Carlo Shopping, che inizia dal complesso One Monte-Carlo e prosegue oltre l’Hôtel Hermitage e lungo la prestigiosa Avenue de Monte-Carlo e l’Allée François Blanc, e il Metropole Shopping Monte-Carlo, di fronte ai Jardins du Casino. A questi due indirizzi di eccellenza si aggiungeranno presto le boutique del nuovissimo spazio commerciale del Café de Paris.

Più negozi con prezzi accessibili

Ma quando il budget non è illimitato, le cose si complicano, almeno è quello di cui si lamentano molte nostre lettrici, come Isabelle: “Non c’è solo il lusso, bisogna pensare anche a chi viene a passare la giornata a Monaco, e oltre a Zara e Naf Naf, non c’è molto altro”. Jennifer è d’accordo: “Per le donne ci sono solo marchi di lusso. Gli unici accessibili restano quindi Naf Naf, Zara e Benetton. È un peccato per la gente del posto, che non ha le finanze dei miliardari del Principato”.

Dal canto suo, Sara vorrebbe che ci fossero più negozi di arredamento, sempre a prezzi accessibili: “Abbiamo assolutamente bisogno di negozi come Maison du Monde, dove si possano trovare oggetti carini per la casa, utili per noi ma anche per fare regali senza spendere una fortuna ogni volta, e senza dover andare sempre a Nizza o in Italia. Ci vorrebbe anche un buon negozio che venda cibo e accessori economici per i nostri amici animali”. Anche Annie deve attraversare il confine per trovare ciò che cerca: “C’è una terribile mancanza di negozi di abbigliamento a prezzi accessibili. Per me è una fatica, devo andare ad acquistare vestiti e profumi a Nizza”.

Joëlle, per esempio, ha notato molte “auto targate Monaco il sabato mattina nei negozi francesi”, cosa che non trova sorprendente. ” Sinceramente, a parte Naf Naf, ci sono solo negozi di lusso, non ci sono nemmeno negozi di scarpe a prezzi ragionevoli, e per i bambini è lo stesso. Dovrebbe esserci un ‘Du Pareil Au Même’ come c’era qualche anno fa in rue de la Turbie, un Tape à l’oeil e un’Orchestra. Così non dovremmo uscire da Monaco per comprare i vestiti ai bambini”.

Negozi per bambini

Joëlle non è l’unica a reclamare negozi per i più piccoli. Secondo Ana, ad esempio, “mancano negozi di scarpe per bambini” e si lamenta della chiusura di “Capucine enfants” in rue Caroline. Anche in questo caso, molti sono costretti a spostarsi nelle città vicine, come Alice: “È davvero complicato vestire i bambini a Monaco! Dobbiamo comprare su internet o andare a Nizza. È un peccato”.

Sara invece suggerisce l’apertura di uno Zara, un H&M o un Benetton per i bambini, oltre a un negozio Claire. “Sarebbe fantastico se si riuscisse a trovare un piccolo spazio al Carrefour, per esempio”, aggiunge. “Du Pareil Au Même ha chiuso diversi anni fa, anche IKKS junior chiuderà presto, e ci sono ancora Jacadi e Kids016, ma francamente non è molto”, dice Jennifer.