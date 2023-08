Shopping a Monaco: una guida ai negozi di lusso

Voglia di shopping? Ecco i tre posti migliori dove fare acquisti a Monte-Carlo.

Se passate a Monaco e siete alla ricerca di pezzi unici per il vostro guardaroba, siete nel posto giusto! Monte-Carlo è un punto di riferimento per i più importanti brand di lusso, che sognano tutti di poter essere presenti tra le vie del Principato. Situate nel cuore del Carré d’Or, le “Vitrines du Raffinement” non vi deluderanno sicuramente.

La Promenade Monte-Carlo Shopping

Una quarantina di negozi circondano il celebre Casinò e costellano la cosiddetta Promenade Monte-Carlo Shopping. Il percorso, immaginato dalla Société des Bains de Mer (SBM), inizia all’altezza del complesso One Monte-Carlo, prosegue ai piedi dell’Hotel Hermitage e poi lungo le prestigiose Avenue de Monte-Carlo e Allée François Blanc.

Qui si possono trovare circa quaranta marchi, tra cui le più grandi firme della moda, della haute couture, della profumeria e della gioielleria come Louis Vuitton, Chanel, Dior, Louboutin, Versace, Armani, Hermès, Prada, Salvatore Ferragamo, Chopard, Rolex… Non dimentichiamo l’ultima boutique ad aver aperto, Elie Saab.

È disponibile una navetta gratuita che effettua tragitti ogni 20 minuti tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Collega l’Hotel Hermitage al Monte-Carlo Beach, passando dalla Piazza del Casinò e dal Monte-Carlo Bay.

Monte-Carlo One è un quartiere di recente costruzione, situato tra l’Hotel Hermitage e la piazza del Casinò – © Cyril Dodergny

Il Centro commerciale Metropole Shopping Monte-Carlo

Di fronte ai Giardini del Casinò, il Metropole Shopping Monte-Carlo regala un’atmosfera eccezionale, lussuosa e accogliente al tempo stesso, in un ambiente impreziosito da marmi e imponenti lampadari di cristallo. Con i suoi 80 negozi e 6 ristoranti, permette di trascorrere un’intera giornata al suo interno e offre un’ampia scelta di articoli: moda e accessori con Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci e Kenzo, ma non solo. Troverete anche prodotti alimentari gourmet, gioielli, orologi di lusso, prodotti di bellezza, articoli di arredamento e accessori per la tavola.

Il centro commerciale è aperto dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.30 e la domenica dalle 11.00 alle 19.00 – © Metropole Shopping Center Monte-Carlo

La Coppia Principesca in pendant per il Gala della Croce Rossa monegasca

Sette nuove aperture a breve

Ulteriore buona notizia per gli amanti dello shopping! A partire da novembre 2023, altri sette nuovi negozi di lusso apriranno i battenti a Monaco. Questo nuovo spazio commerciale si troverà nel nuovo Café de Paris. Sebbene non si conoscano ancora tutti i nomi, possiamo anticipare che il gruppo LVMH ha riservato due spazi per due suoi brand: gli orologi Tag Heuer e gli storici gioielli Tiffany. Inoltre, la boutique Zegg & Cerlati, da sempre presente al Café de Paris, si espanderà per presentare i suoi orologi e gioielli, accanto ad Arije.

Altri negozi da non perdere in Costa Azzurra…

Sebbene l’offerta di boutique a Monaco sia già molto ampia, per trovare griffe come Jaquemus, Tiffany, Loewe, JW Anderson e Apple è necessario spostarsi di qualche chilometro verso i centri commerciali vicini di Nizza, Cagnes-sur-Mer o sull’emblematica Promenade de la Croisette di Cannes.