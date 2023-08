Shopping à Monaco : le guide des boutiques de luxe

Nous vous listons les trois endroits principaux pour faire une virée shopping à Monte-Carlo.

Vous êtes de passage à Monaco et vous souhaitez dénicher des pièces d’exception ? Ça tombe bien, la Principauté est un repère pour les grandes maisons de luxe qui rêvent toutes d’y être présente. Situées au cœur du Carré d’Or, les « vitrines du Raffinement » auront de quoi vous séduire.

La Promenade Monte-Carlo Shopping

Situées sur ce que l’on appelle la Promenade Monte-Carlo Shopping, une quarantaine d’enseignes sont dispersées autour du célèbre Casino. Le parcours imaginé par la Société des Bains de Mer (SBM) débute en effet au niveau du complexe One Monte-Carlo et se poursuit au pied de l’Hôtel Hermitage puis tout au long des prestigieuses Avenue de Monte-Carlo et Allée François Blanc.

Vous y retrouverez une quarantaine de marques dont les plus grands noms de la mode, de la haute couture, de la parfumerie et de la joaillerie comme Louis Vuitton, Chanel, Dior, Louboutin, Versace, Armani, Hermès, Prada, Salvatore Ferragamo, Chopard, Rolex… Sans oublier la derrière boutique arrivée, Elie Saab.

Sachez qu’une navette gratuite est disponible toutes les 20 minutes, tous les jours de 9 heures à 19 heures. Elle relie l’hôtel Hermitage au Monte-Carlo Beach en passant par la Place du Casino et le Monte-Carlo Bay.

Le Monte-Carlo One est un quartier récent situé entre l’Hôtel Hermitage et la place du Casino – © Cyril Dodergny

Le Metropole Shopping Monte-Carlo

Face aux Jardins du Casino, le Metropole Shopping Monte-Carlo vous accueille dans un cadre exceptionnel, à la fois luxueux et chaleureux, orné de marbre et imposants lustres en cristal. Avec ses 80 boutiques et 6 restaurants, il permet une journée complète et offre un large choix en matière d’articles : mode et accessoires avec notamment Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci et Kenzo, mais pas que. Vous retrouverez également des enseignes d’alimentation gourmet, de joaillerie, d’horlogerie de luxe, de soins de beauté, de décoration ou encore d’art de la table.

Le centre commercial est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 et le le dimanche de 11h à 19h – © Metropole Shopping Center Monte-Carlo

La seconde main de luxe, un marché prospère en Principauté

Sept nouvelles à venir

Bonne nouvelle pour les shopping addict ! Sept nouvelles boutiques de luxe vont voir le jour à Monaco dès novembre 2023. Ce nouvel espace commercial sera implanté dans le nouveau Café de Paris. Si toutes les enseignes ne sont pas connues à ce jour, nous pouvons affirmer que le groupe LVMH a réservé deux emplacements pour deux de ses marques : l’horloger Tag Heuer et le joaillier historique Tiffany, et que la boutique Zegg & Cerlati, historique locataire du Café de Paris va s’étendre pour présenter ses montres et bijoux, à côté de la maison Arije.

Ailleurs sur la Côte d’Azur…

Si le portefeuille de boutiques proposées à Monaco est large, il faudra faire quelques kilomètres vers les centres commerciaux voisins, à Nice, Cagnes-sur-Mer ou du côté de l’emblématique Croisette à Cannes pour trouver certaines griffes comme Jaquemus, Tiffany, Loewe, JW Anderson ou même Apple.