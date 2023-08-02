Шопинг в Монако: адреса люксовых бутиков

Предлагаем вам три основных адреса для шопинга в Монте-Карло.

Вы проездом в Монако и хотите отыскать эксклюзивные вещи? Вы – в правильном месте! Для знаменитых домов высокой моды свой бутик в Монако – просто мечта. Раскинувшиеся в самом центре Золотого каре «витрины Изыска» («vitrines du Raffinement») не оставят вас равнодушными.

Променад Monte-Carlo Shopping

На так называемом Променаде Monte-Carlo Shopping около сорока бутиков окружают знаменитое Казино. Этот маршрут, задуманный компанией Société des Bains de Mer (SBM), начинается от комплекса One Monte-Carlo, проходит мимо отеля Hermitage, а затем идет вдоль престижных Авеню Монте-Карло и Аллеи Франсуа Блан.

Здесь расположено около сорока бутиков самых известных марок моды, от-кутюр, парфюмерии и ювелиров, таких как Louis Vuitton, Chanel, Dior, Louboutin, Versace, Armani, Hermès, Prada, Salvatore Ferragamo, Chopard, Rolex… а с недавних пор и Elie Saab

Бесплатный автобус проходит каждые 20 минут, ежедневно, с 09:00 до 19:00. Он идет от отеля Hermitage до отеля Monte-Carlo Beach через площадь Казино и отель Monte-Carlo Bay.

Monte-Carlo One – современный квартал между отелем Hermitage и площадью Казино – © Сириль Додерни (Cyril Dodergny)

Metropole Shopping Monte-Carlo

Напротив садов Казино Metropole Shopping Monte-Carlo принимает посетителей в исключительном декоре – одновременно шикарном и уютном – в мраморном убранстве с импозантными хрустальными люстрами. 80 бутиков и 6 ресторанов центра позволяют провести здесь целый день среди широкого выбора товаров высокой моды и аксессуаров от Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci, Kenzo и многих других. Здесь же открыты магазины деликатесов, ювелирные и часовые бутики, косметические магазины, магазины внутреннего дизайна и столовой посуды.

Торговый центр открыт с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:30, и в воскресенье, с 11:00 до 19:00 – © Metropole Shopping Center Monte-Carlo

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На горизонте – 7 новинок

Отличная новость для фанатов шопинга! С ноября 2023 года в Монако откроется семь новых люксовых бутиков. Новый торговый комплекс будет открыт в обновленном Café de Paris. Не все марки хорошо известны на сегодняшний день, но мы можем точно сказать, что группа LVMH забронировала здесь два места для своих марок часов Tag Heuer и исторической ювелирной марки Tiffany, а бутик Zegg & Cerlati, давний арендатор Café de Paris, расширится, чтобы выставить свои часы и драгоценности рядом с домом Arije.

Дальше по Лазурному берегу

Ассортимент монакских бутиков – безусловно широк, но если отъехать на несколько километров в соседние торговые центры Ниццы, Кань-сюр-Мер или знаменитой Круазетт в Каннах, то можно найти такие марки, как Jaquemus, Tiffany, Loewe, JW Anderson и даже Apple.