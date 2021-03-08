











Одежда от самых престижных домов моды все чаще выходит на рынок секонд-хенда, который полон преимуществ. В Монако секонд-хенд уже давно пользуется популярностью.

Пандемия изменила наши взгляды на потребление, в том числе и на моду. Рынок секонд-хенда обретает свою новую жизнь в эти дни. Согласно исследованию Boston Consulting Group, в настоящее время этот рынок составляет 9% от общего объема рынка предметов роскоши. В Монако всегда существовал рынок подержанных предметов роскоши, но именно сейчас он интересует все больше и больше людей.

В бутике Chiner Chic Одилии Лоэб-Флори, расположенном на границе Монако и Франции, полно заманчивых вещей. «Я занимаюсь этим бизнесом уже 15 лет, и рынок продолжает расти». Одилия, знающая роскошную моду, как никто другой, замечает, что потребители начинают все больше осознавать ценность вещей.

Здесь люди не носят одежду второй раз.

Требовательная клиентура

Одилия предлагает своим клиентам вещи по заманчивым ценам от самых известных брендов, таких, например, как Chanel, Hermès или Valentino. Эти вещи сохраняют свое безукоризненное качество, потому что они либо никогда не носились, либо носились очень мало. Например, пара туфель Fendi продается здесь по цене 240 €, вместо 1 280 €. И менеджер магазина знает об этом: «Покупатели идут к нам специально за одеждой Made in France или Made in Italy. Больше никаких вещей, произведенных в Китае, которые вызывают кожные заболевания», — говорит Одилия.

«Немного капризные клиенты» — именно так характеризует покупателей и продавцов подержанной одежды от-кутюр Элен Римсберг, которой принадлежит три магазина Le Dressing в Монако. Она добавляет, что «здесь не носят одежду второй раз, иначе многие решат, что у вас финансовые трудности». Поэтому этот рынок рассчитан на людей, которые очень часто меняют свой гардероб. Кроме этого, это еще и возможность приобрести вещи от-кутюр тем людям, которые не могут себе позволит приобрести эти вещи в брендовых бутиках.

Перед тем, как занять достойное место среди изделий в бутиках Le Dressing или в Chiner Chic, каждая вещь проходит тщательный осмотр. Ненастоящим или некачественным предметам нет места в бутиках секонд-хенда от-кутюр.

Все они, даже самые богатые, в конце концов ее покупают…

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В поиске исключительности

«Сперва люди немного стеснялись носить секонд-хенд, но в итоге все они, даже самые богатые, в конце концов ее покупают». А делают они это часто, чтобы приобрести какую-нибудь уникальную вещь из старых коллекций, которая уже нигде не продается. Расположение Княжества способствует этому тренду: «Монако повезло, что у него есть международная клиентура, которая привозит сюда изделия», — подчеркивает Одиль. Таким образом, уникальные предметы роскоши со всего мира можно найти на 40-70% дешевле в магазинах секонд-хенда от-кутюр на территории Монако.

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В своем бутике с декором в атмосфере пещеры Али-Бабы, Одилия предлагает также одежду, которая прошла через десятилетия. Например, пальто Gianni Versace, платье от-кутюр от Saint-Laurent, винтажные брюки от Thierry Mugler… Любительница моды оставляет такие вещи специально для своих клиентов. Так, здесь можно найти одежду, созданную из исключительных материалов, таких как крепдешин, бархата или с вышивкой, и которую трудно найти сегодня. Это немного больше, чем винтажная одежда, но произведения искусства. Больше, чем винтажная роскошь, это произведения искусства. «Во всем Монако вы не найдете такое платье». Здесь можно найти очень редкие вещи, которые являются образцами мастерства былых времен.

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