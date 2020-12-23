











Дочь принцессы Монако Каролины Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi), новый амбассадор и представитель дома высокой моды Chanel 26 января откроет «Литературные встречи на улице Камбон» (Les Rendez-vous littéraires rue Cambon).

Дочь принцессы Монако Каролины и философ Шарлотта Казираги также является президентом философских встреч Монако, созданных для обмена идеями и размышлениями. Известная любовью к культуре, Шарлотта Казираги откроет литературные встречи месте с Maison Chanel и художественным руководителем Виржини Виар (Virginie Viard).

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Этот проект, увековечивающий безоговорочную любовь Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда к литературе, будет запущен 26 января. В духе литературных салонов, он объединит авторов, актрис и друзей дома вокруг классических или современных произведений.

Сегодняшняя мода обладает силой, способной продвигать культуру. Шарлотта Казираги

Муза и посол культуры

С 1 января Шарлотта Казираги станет одним из лиц французского дома моды. Шарлотта Казираги известна приверженностью бренду, вещи которого она регулярно носит во время официальных выступлений.

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Она также будет представлять коллекцию весна-лето 2021 года, разработанную Вирджини Виард.