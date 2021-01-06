











Новый год начинается в полной неопределенности для мира моды. Отмененные модные показы, онлайн шоу — представители индустрии пока не представляют, как сложится для них 2021 год.

«Не буду врать, 2020 год оказался очень сложным годом», — говорит Артюр Ляит (Arthur Lahitte), молодой предприниматель и основатель французского бренда кожгалантереи Bob Carlton. Пандемия очень негативно повлияла на его бизнес: коллаборации с крупными брендами и роскошными отелями аннулированы, а продажи упали на фоне отсутствия иностранных состоятельных клиентов. Текущая экономическая ситуация не слишком благоприятна для начинающего французского бренда.

Сможет ли люкс-индустрия пережить кризис?

Марка Bob Carlton была основана в 2018 году, и с тех пор Артюр Лаит прошел через разного рода трудности. Сначала демонстрации «желтых жилетов», затем забастовки работников транспортной сферы, и вишенка на торте — пандемия коронавируса. «В начале 2020 года бизнес столкнулся с отсутствием стабильности и потом вдруг, стало просто невозможно достучаться до аудитории, не говоря уже о потенциальных клиентах. Это самая сложная часть. Мы ничего не сделали за этот год. Я пытаюсь сохранять оптимизм что касается 2021 года, но почти уверен что первые 6 месяцев будут очень сложными».

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В то же время Артюр с уверенностью говорит о своем будущем и будущем индустрии моды. «Это надежный сектор. После больших кризисов индустрия всегда быстро восстанавливалась». Несколько проектов находятся уже на завершающей стадии, что позволяет Артюру увидеть свет в конце тоннеля. В планах на 2021 год — коллекция прет-а-порте от Bob Carlton и бутик в Монако.

Тренд N°1: Виртуальные показы моды

У Федерики Нардони Спинетты (Federica Nardoni Spinetta), дизайнера и председателя Монакской палаты моды, осталось менее чем полгода для организации Недели моды Монте-Карло (Monte Carlo Fashion Week), которая, как ожидается, состоится в мае 2021 года. В 2020 году мероприятие состоялось в онлайн-формате и пока еще не известно в каком формате состоится Неделя моды 2021.

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«Мы ожидаем провести ее в оффлайн-режиме, но опять же…», — молчание Федерики говорит о многом. Неделя моды Монте-Карло должна состояться за неделю до Гран-при Формулы-1 и стать изюминкой светского сезона в Монако. В докоронавирусном 2019 году на показе были представлены дизайнерские работы около сорока брендов из 15 стран мира.

Тренд N°2: Экореволюция?

В 2020 году 42 бренда приняли участие в виртуальной неделе моды, которая прошла сразу после окончания первого локдауна. Это был настоящий успех, даже если Федерика Нардони Спинетта считает, что онлайн показы нельзя сравнить с реальным мероприятием. «Это несравнимые вещи». Неделя моды Монте-Карло стала одним из первых мероприятий мира моды после локдауна. «Нашей целью была адаптация к ситуации и это позволило нам проявить свою гибкость и устойчивость».

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Несмотря на экономические трудности, 2020 год может стать единственной возможностью для «зеленой» революции. «Без сомнения, нам нужно было остановиться. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы начать все сначала, переосмыслить нашу стратегию, научиться жить по-другому, поставить перед собой новые приоритеты. Устойчивость сегодня — это первоочередная задача», — признает итальянский дизайнер, которая прожила в Монако 25 лет. И для того, чтобы мода действительно стала экологичной, технологии должны сыграть основополагающую роль.