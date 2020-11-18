











Годовые показатели многих автопроизводителей и автодилеров по всему миру оказались в негативной зоне. А как обстоят дела с продажей автомобилей премиум класса в Монако? Мы нашли ответы и спешим ими поделиться с читателями Monaco Tribune.

Европейский автомобильный рынок переживает самый большой кризис за всю историю своего существования. Производственные потери европейских автопроизводителей составляют почти 1,5 миллиона автомобилей. Падение отрасли по результатам 2020 года составят около 25% по сравнению с предыдущим годом.

Мы не сделали ни одной продажи в период с апреля по май

Новый автомобиль, как глоток чистого воздуха

В то же время представители автоиндустрии премиум класса люкс, кажется, менее обеспокоены нынешней ситуацией. В частности, это касается Стефана Кольмара (Stéphane Colmart), генерального директора группы Second Automobile à Monaco (франц. Второй автомобиль в Монако). «Несомненно, нынешний санитарный кризис оказал на нас негативное влияние, потому как нам пришлось закрыть наши автосалоны на два месяца весной 2020 года. В результате мы не сделали ни одной продажи в период с апреля по май. С другой стороны, восстановление оказалось даже более стремительным, чем мы могли себе представить. Действительно, как только закончился период самоизоляции, мы почувствовали, что нашим клиентам как никогда необходим глоток свежего воздуха и реальное желание побаловать себя. Нам повезло, что мы работаем в основном с монегасками или с резидентами Монако, поэтому закрытие границ не оказало существенного влияния на наши продажи».

Автопроизводители премиум класса проявили изобретательность

На пути к ускоренной оцифровке

2020 год начался довольно неплохо, однако вскоре, в связи с пандемией коронавируса, были отменены все крупнейшие автосалоны, в том числе Top Marques Monaco. Его организатор, Салим Зегдар (Salim Zeghdar), в то же время сохраняет оптимизм: «Автопроизводители премиум класса проявили изобретательность и нашли способы продавать автомобили, не участвуя в автосалонах. Несмотря на это, мы надеемся, что нам удастся провести следующий салон Top Marques, который состоится с 9 по 14 июня 2021 года. Хорошая новость заключается в том, что 80 экспонентов, которые должны были приехать на выставку 2020 года, перенесли своё участие на будущий год. Тем не менее, несмотря на отсутствие показов в 2020 году, общее настроение в сегменте автомобилей люкс остается оптимистичным. Производители смогли найти альтернативу автосалонам для продвижения своих новых моделей, что породило новые потребительские привычки, в частности, благодаря целенаправленной коммуникации в социальных сетях».

У нас появилось больше молодых клиентов и женщин

Уникальная возможность переосмыслить свои подходы

Стефан Колмар разделяет это наблюдение, рассматривая нынешний кризис как реальную возможность переосмыслить свои подходы в ведении бизнеса: «Ситуация, сложившаяся на фоне пандемии коронавируса, вынудила нас задуматься о том, как мы можем обновить свою деятельность, улучшить наши процессы, в частности ускорив процесс цифровизации. Эта новая форма цифрового общения, в том числе в социальных сетях, также позволила нам расширить нашу клиентскую аудиторию. У нас появилось больше молодых клиентов и женщин».