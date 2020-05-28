Федерика Нардони Спинетта: о Неделе моды в Монте-Карло и об устойчивой моде

Федерика Нардони Спинетта (Federica Nardoni Spinetta) – организатор Недели моды в Монте-Карло (Monte-Carlo Fashion Week) и Президент и Основатель Монегасской палаты моды (Chambre Monegasque de la Mode).
Через несколько дней после окончания её Недели моды мы с Федерикой сели поговорить об индустрии моды.
Федерика, вы же здесь, в Монако, авторитет моды. Пожалуйста, расскажите нам больше о вашей биографии
Я итальянка и выросла в Милане. Я окончила факультет экономики и финансов Университета Боккони, а затем начала карьеру, работая в KPMG. Я впервые приехала в Монако на работу в нефтяной компании и решила жить в этой замечательной стране. Здесь я основала свою семью и свой собственный бренд, Beach & Cashmere Monaco.
Для меня проживание в стране означает активное участие в её экономической жизни, и поэтому в 2008 году я стала членом правления MEB (Monaco Economic Board) и членом Ассоциации деловых женщин Монако (AFCEM). В 2009 году, наряду с тремя брендами из Монако: Banana Moon, Elizabeth Wessel и Beach & Cashmere Monaco, мы создали Монегасскую палату моды.
Как возникла идея проведения Недели моды в Монте-Карло?
Сразу после создания Монегасской палаты моды (CMM) в 2009 году мы начали объединять модные бренды Монако и организовывать показы мод в нашей стране и за рубежом. CMM преследует двойную цель: с одной стороны, он представляет и распространяет ценности местных модельеров и продвигает идеи Made-in-Monaco на международном уровне, а с другой – презентует Княжество как главный рынок мировой моды.
Поэтому мы решили запустить Неделю моды в Монте-Карло (MCFW) под Высоким Патронажем Её Высокопревосходительства Княгини Монако Шарлен, а также при поддержке Правительства, Национального совета, мэрии и Туристического Бюро Монако.
Таким образом, MCFW стала большим календарём международных показов мод и презентаций. Например, в нашем первом выпуске, еще в 2013 году, участвовало 16 брендов, а в прошлом году мы приветствовали уже 40 брендов из 15 стран во время всего пятидневного мероприятия.
В этом весенне-летнем сезоне многие международные Недели моды проходили онлайн. Как прошел MCFW в этом году? И был ли «цифровой выпуск» столь же успешным, что и «оффлайн выпуск»?
Это была весьма необычная неделя, которая позволила нам путешествовать практически по всему миру: от Соединенных Штатов до Дубая, от Таиланда до Италии и Монако через «2020 MCFW a Conversation With Series» – набор интерактивных цифровых живых бесед с главными героями международной модной сцены.
Наш конкурс устойчивой моды включал бренды из 17 стран — от Европы до Азии, Африки и Америки. Каждый из них вложил свою главную идею и инновационное представление в видео, снятое во время карантина или после него, и потом это было опубликовано в социальных сетях MCFW. Вот некоторые главные спикеры: Полин Дюкрюэ (Pauline Ducruet), дочь Ее Высокопревосходительства Княгини Монако Стефани и основательницы бренда унисекс Alter, у которой взяла интервью Сара Майно (Sara Maino), глава отдела талантов Vogue и заместитель директора Vogue Italia. Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) и Ди Оклеппо Хилфигер (Dee Ocleppo Hilfiger) связались с нами в прямом эфире прямо из Соединенных Штатов. У них взяла интервью Виктория Сильвстедт (Victoria Silvstedt). А я сама организовывала другие беседы с известными модельерами, художниками и моделями современности.
Наша награда за устойчивую моду была завоевана брендом Desserto из Мексики за их веганскую кожу, изготовленную из кактуса, а полный список наших престижных наград вы можете посмотреть здесь.
Мы можем подтвердить, что «цифровой выпуск» был очень успешным. Конечно, он отличался от «оффлайн выпуска», но был очень интересным и имел сильный посыл.
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Ваш собственный бренд, Beach & Cashmere Monaco, несет в себе экологический посыл. Почему вы так стремились создать такой бренд?
Я всегда любила моду. С тех самых пор когда я была маленькой девочкой. Я рисовала эскизы и потом шила по ним. Я также рисовала на одежде. Эта непреходящая страсть вдохновила меня на создание и запуск собственного бренда: Beach & Cashmere Monaco.
Вот уже много лет я создаю и выпускаю коллекции устойчивой моды. Первой была «Спасите океан» (Save the Ocean), за которой последовали «Нет отходам» (No Waste) и «Спасите природу» (Save the Nature). Мой последний релиз «На всех парусах» (Under Full Sails), который я только что запустила через MCFW Digital Edition 2020, полностью состоит из переработанных парусов. Он разрабатывался в сотрудничестве с яхт-клубом Монако Classe Smeralda.
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Поскольку вы являетесь активным сторонником устойчивой моды, верите ли вы, что кутюр и люксовые бренды смогут легко адаптировать свой производственный процесс?
Наш долг перед нашей планетой и самим собой – действовать более экологично. Я убеждена, что бренды смогут использовать эту стратегию в ближайшем будущем.
Одна из главных целей Недели моды в Монте-Карло состоит в том, чтобы сосредоточиться на устойчивой и этичной моде и повысить осведомленность людей о важности защиты нашей планеты и всех живых существ, следуя рекомендациям Его Высокопревосходительства Князя Монако Альбера II.
Например, в 2016 году Монегасская палата моды учредила премию этической и устойчивой моды для бренда, который играл активную роль в поощрении позитивных изменений, поддержке устойчивого развития и продвижении более чистого мира, производя высококачественную и более экологичную одежду.
И наконец, каким вы видите будущее моды после COVID-19?
Колесо моды определенно не остановится, но нам придется переставить его и снова подумать о том, как создавать моду. Под этим я подразумеваю лучшее производство. Возможно, темпы производства снизятся, но мода станет более устойчивой. Да, все вместе мы сможем стать более устойчивыми!
Мое послание – никогда не сдаваться, мы станем сильнее и экологичнее! #sustainabletogether
Интервью провел Victor Gee
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