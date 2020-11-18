











Яхтенная индустрия, одна из ключевых отраслей экономики Монако, в прошлом году показала прибыль в размере 753 млн евро. 252 компании, в которых работают 1561 человек, связаны с этим бизнесом в Монако. Да, пандемия коронавируса затронула всех, но, судя по всему, яхтенный бизнес всё же смог остаться на плаву.

Во всяком случае, это выясняется из анализа Sybass Report, в котором обозначены обнадеживающие тенденции для сектора. Действительно, продажи яхт, стоимостью более 30 млн евро за период с января по октябрь, в сравнении с 2019 годом, свидетельствуют о хорошем начале года, за которым следует падение, а затем восстановление в конце лета. Что касается октября, цифры 2020 года приближаются к аналогичному показателю 2019 г.

Снижение в сегменте чартера

«Компания Fraser Yacht, наряду со всей яхтенной индустрией, столкнулась с огромным падением в сегменте чартера, которое составило около 30%, что повлияло на всю индустрию. Не потому, что у нас не было спроса, а потому, что нам не хватило направлений. Тем не менее, мы наблюдаем довольно значительное оживление в зимний период, особенно на Карибских островах», — говорит Рафаэль Соло (Raphael Sauleau), генеральный директор Fraser Yacht.

В то время как чартерный бизнес пострадал от кризиса, краткосрочная аренда яхт показала очень хорошие результаты в этом, для многих сложном, году. Это, в частности, касается компании Click and Boat, которая, как свидетельствует ее основатель Жереми Бисмут (Jérémy Bismuth), с момента своего создания показывает 100-процентный рост на протяжении 7 лет подряд. «Если посмотреть на периметр Монако в 2020 году, можно сказать, что здесь кризиса особо и не было. Очевидно, было определенное негативное влияние, которое замедлило наш рост (+17% в 2020 году), но нельзя говорить о рецессии», — заключает Жереми.

Бум в сегменте продаж

С другой стороны, что касается продаж, здесь картина более позитивная. «Если первые недели самоизоляции ознаменовались полной остановкой продаж, то с июня до конца сентября мы ощутили реальный отскок, а именно: +30% в июне, +40% в июле, +50% в августе и +50% в сентябре. Если сравнить показатели 2020 года в яхтенной индустрии в целом, то в конце сентября мы были на уровне +5% по сравнению с 2019 годом», — радуется Рафаэль Соло.

Эти очень обнадеживающие результаты можно объяснить как отсрочкой продаж, так и тем, что яхтинг был хорошим способом для многих людей путешествовать без риска для здоровья.

Пандемия поспособствовала переосмыслению яхтинга?

Как объяснил дизайнер яхт Эспен Ойно (Espen Oeino) во время «МЕБинара», организованного Экономическим Советом Монако (Monaco Economic Board) и яхтенным кластером Монако (Cluster Yachting Monaco): «Во время первого карантина двое из наших клиентов решили выйти в открытое море, чтобы спастись от пандемии. В этот раз, они думают, как бы им переделать яхту, чтобы сделать больше пространства для провизии и мазута. Другие даже рассматривают возможность создания небольшого госпиталя и образовательного класса на борту, чтобы обеспечить себе ещё большую автономность».

Таким образом, отвечая, на эти самые актуальные вопросы нашего времени, а именно желание скрыться от людей и необходимость обеспечения санитарной безопасности, яхтинг смог заручиться поддержкой существующих клиентов и покорить новые рынки. Этой отрасли удалось миновать бурю.