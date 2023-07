Elie Saab débarque à Monaco avec l’ouverture d’une première boutique

Située avenue Princesse Alice, au One Monte-Carlo, la marque dispose d’une surface de 300 m².

Après le Moyen-Orient, Paris, Beyrouth, New York, Londres ou encore Milan, c’est au coeur de Monte-Carlo que la marque fondée en 1982 à Beyrouth a décidé de s’implanter. Vêtements de jour, tenues de soirées, accessoires, parfums… Les fashionistas de la Principauté trouveront leur bonheur à coup sûr.

La griffe libanaise mise également sur la clientèle cosmopolite de Monaco. « En tant que destination de luxe, cette boutique supplémentaire à Monte-Carlo permet de faire découvrir notre expérience de marque inimitable à une clientèle locale et saisonnière et de poursuivre notre expansion stratégique à l’international », a confié le CEO, Elie Saab Jr dans les colonnes de FashionNetwork.com.

Côté design, celui-ci se caractérise par de subtils accents de cuivre chauds et des textures blanches, en accord avec l’esthétique de la marque. Pour une expérience immersive, l’espace est complété par des meubles d’Elie Saab Maison, la collection de mobilier de l’enseigne de luxe.

ELIE SAAB continues to expand its universe, opening its first permanent boutique in the picturesque Principality of Monaco. Exquisitely designed and singularly furnished by ELIE SAAB Maison offering a truly immersive experience.#ELIESAAB #ELIESAABMONACO pic.twitter.com/p95xXuULg9

— ELIE SAAB (@ElieSaabWorld) July 14, 2023