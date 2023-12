Shopping à Monaco : Trouvez-vous qu’il y a suffisamment de choix ?

Nous avons collecté les avis de nos lecteurs.

Quand certains comparent la Condamine à la rue Alphonse Karr dans le XIXe arrondissement de Paris, et Monte-Carlo à l’avenue Montaigne, d’autres regrettent le manque de magasin de chaussures, de décoration et de boutiques pour enfants à Monaco. Mais ce qui ressort particulièrement de notre sondage, c’est ce même souhait d’avoir prix plus abordables.

Louis Vuitton, Chanel, Dior… Il est vrai que Monaco est connue pour ses boutiques de luxes. Lorsqu’on dispose d’un budget confortable, on se tourne principalement vers deux endroits pour une virée shopping à Monaco : la Promenade Monte-Carlo Shopping qui débute au niveau du complexe One Monte-Carlo et se poursuit au pied de l’Hôtel Hermitage puis tout au long des prestigieuses Avenue de Monte-Carlo et Allée François Blanc, ainsi que le Metropole Shopping Monte-Carlo situé face aux Jardins du Casino. S’ajoutera prochainement à ces deux adresses phares, de nouvelles boutiques dans un espace commercial flambant neuf implanté dans le nouveau Café de Paris.

Plus de boutiques accessibles

Mais lorsqu’on a un budget plus serré, les choses semblent plus compliquées, c’est en tout cas le regret de beaucoup de nos lecteurs, comme Isabelle : « Il n’y a pas que le luxe qui doit compter, il faut penser aux personnes qui viennent passer la journée à Monaco, et à part Zara et Naf Naf, ce serait bien qu’il y en ait d’autres ». Et ce n’est pas Jennifer qui la contredira : « pour les femmes, il n’y a plus que du luxe ou des marques de standing. Clairement les seules abordables sont Naf Naf, Zara et Benetton. Dommage pour les locaux qui n’ont pas les finances des grosses fortunes de la Principauté ».

De son côté, Sara aimerait plus de magasin de décorations, toujours à prix abordables : « nous avons absolument besoin d’enseignes comme Maison du Monde où l’on trouve de jolis articles pour la maison, utiles pour nous-mêmes mais aussi pour faire des cadeaux sans dépenser à chaque fois des fortunes, et sans tout le temps aller à Nice ou en Italie. Il faudrait aussi un bon magasin de nourriture et accessoires pas trop chers pour nos amis les animaux. » Annie aussi doit se rendre de l’autre côté de la frontière pour trouver son bonheur : « le manque de boutiques de vêtements à prix abordables est flagrant. C’est une corvée pour moi, mais je suis obligée de faire mes achats de vêtements et de parfumerie à Nice ».

Joëlle également, a remarqué de nombreuses « voitures immatriculées Monaco le samedi matin dans les magasins en France », pour elle, cela n’a rien d’étonnant. «Franchement à part Naf Naf, il n’y a que des magasins de luxe, pas de magasins de chaussures à prix raisonnables non plus et pour les enfants c’est pareil. Il faudrait un « Du Pareil Au Même » comme il y avait il y a quelques années rue de la Turbie, un Tape à l’oeil et un Orchestra. De cette façon on n’aurait déjà plus à sortir de Monaco pour habiller les enfants. »

Des boutiques pour enfants

Et Joëlle est loin d’être la seule à réclamer des boutiques pour les bouts de chou. Ana par exemple, pense qu’il y a « un manque de magasin de chaussures pour enfants », et déplore la fermeture de Capucine enfants située rue Caroline. Là-aussi, beaucoup doivent se rendre dans les communes environnantes, comme Alice : « c’est vraiment compliqué d’habiller les enfants à Monaco ! On est obligés d’aller en ligne ou à Nice. C’est dommage ».

À son tour, Sara suggère un Zara, un H&M ou un Benetton pour enfants, ainsi qu’une boutique Claire’s. « C’est génial si vous trouvez un petit espace au Carrefour, par exemple », ajoute-elle. « Du Pareil Au Même a fermé il y a plusieurs années, IKKS junior bientôt aussi, il reste Jacadi et Kids016, et franchement c’est léger », enfonce le clou Jennifer.