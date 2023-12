De la conception à la pièce finale : des bijoux personnalisés à Monaco

Les bijoux personnalisés sont de plus en plus populaires - © Paul Charoy / Monaco Tribune

Comment créé-t-on un bijou ? Réponse en vidéo.

C’est une idée cadeau qui fait généralement plaisir. Le bijou fait partie des incontournables à offrir. Et comme l’a indiqué le site internet spécialisé Modèle Business Plan, le marché du bijou personnalisé est en pleine expansion. Rien d’étonnant, donc, à ce que les clients se tournent de plus en plus vers la création que l’achat standardisé, que ce soit pour eux-mêmes ou pour une autre personne.

A Monaco, la gemmologue et créatrice Charlotte B. propose des bijoux faits sur mesure, en collaboration étroite avec ses clients. Du dessin dans son carnet à croquis jusqu’à la conception finale, quelles sont les étapes de la création ? Réponse en vidéo.

