Шопинг в Монако: что думают наши читатели о разнообразии магазинов?

Мы спросили мнение своих читателей по этому вопросу.

Отклики наших читателей на эту тему разнообразны и показательны. Некоторые проводят параллели между улицами Ля-Кондамин и парижским 19-м округом, где расположена улица Альфонса Карра, в то время как Монте-Карло сравнивают с элегантной авеню Монтень. Однако есть и те, кто выражает сожаление по поводу недостатка в Монако магазинов обуви, товаров для дома и детской одежды. Но основной вывод нашего опроса сводится к общему запросу на более доступные цены.

Монако действительно славится своими бутиками класса люкс, такими как Louis Vuitton, Chanel, Dior. Для покупателей с внушительным бюджетом здесь представлены два главных шопинг-направления: зона роскошных бутиков Монте-Карло, которая тянется от комплекса One Monte-Carlo мимо отеля Hermitage и далее вдоль престижных авеню Монте-Карло и аллеи им. Франсуа Блана. Кроме того, стоит отметить торговый центр Metropole Shopping Monte-Carlo, расположенный рядом с садами Казино. В ближайшем будущем ряд этих изысканных магазинов пополнится фешенебельными бутиками, которые откроются в обновленной торговой секции у Café de Paris в дополнение к двум флагманским направлениям шопинга премиум-класса.

Нехватка более доступных марок

Однако для жителей Монако с ограниченными финансовыми возможностями выбор магазинов представляется весьма скромным. Как отмечает одна из наших читательниц Изабель, «роскошь – это ещё не все. Важно также учесть интересы тех, кто приезжает в Монако всего на один день. Наличие магазинов, отличных от Zara и Naf Naf, значительно улучшило бы ситуацию». Эту мысль развивает и Дженнифер, указывая на скудный выбор: «для женщин остаются либо люксовые, либо топовые бренды. Очевидно, что единственные доступные бренды — это Naf Naf, Zara и Benetton. Жаль, что у местных жителей нет таких средств, как у самых богатых людей Княжества».

Со своей стороны, Сара хотела бы видеть в Монако больше магазинов домашнего декора с приемлемыми ценами: «Нам необходимы такие места, как Maison du Monde, где можно приобрести элегантные предметы интерьера для себя или в подарок, не тратя целое состояние и не выезжая в Ниццу или Италию. Нам также нужен хороший и не слишком дорогой магазин кормов и аксессуаров для домашних животных». Анни делится своим опытом: «Мне часто приходится ездить в Ниццу за одеждой и парфюмерией из-за недостатка доступных магазинов здесь, в Монако».

Жоэль также поделилась с нами интересной тенденцией: «Субботним утром у французских магазинов часто видно машины с монегасскими номерами», что, по её словам, неудивительно. Она объясняет: «Честно говоря, кроме магазина Naf Naf, в Монако преобладают лишь люксовые бутики. Не найти здесь ни одного доступного магазина обуви, а также мест, где можно приобрести одежду для детей. Было бы замечательно, если бы здесь снова открылись такие магазины, как Du Pareil Au Même, который раньше был на улице Турби, Tape à l’oeil и Orchestra. Тогда бы нам не приходилось искать детскую одежду за пределами страны».

Магазины детских товаров

обуви» и выражает сожаление по поводу закрытия Capucine Enfants на улице Каролин. «Это одна из причин, по которой многим приходится отправляться за покупками в соседние города, — делится своим опытом Алиса. — В Монако чрезвычайно сложно найти детскую одежду. Приходится либо заказывать через интернет, либо ехать в Ниццу. Это огромный минус».

Топ-5 превосходных бранчей в Монако

Сара, в свою очередь, рекомендует такие магазины, как Zara, H&M, Benetton, а также Claire’s для детских покупок. «Было бы замечательно выделить соответствующую секцию в Carrefour», — добавляет она. Дженнифер же отмечает: «Du Pareil Au Même закрылся несколько лет назад, скоро уйдет IKKS junior, а Jacadi и Kids016 хоть и всё еще здесь, но, честно говоря, это уже немного не то».