Топ лучших парикмахерских в Монако

Мы изучили отзывы пользователей Google, а также обратились к нашим читателям за их впечатлениями.

Не позволяйте размерам Княжества ввести вас в заблуждение: несмотря на скромные 2 км², здесь находится множество парикмахерских для всех: мужчин, женщин и детей. Выбрать среди них лучшую — задача не из легких. Мы не тестировали каждую из них самостоятельно усилиями редакции, однако внимательно изучили отзывы о заведениях с самым высоким рейтингом в Google. Чтобы расширить наш список, мы также попросили читателей поделиться адресами их любимых салонов.

Laura Monaco

На первом месте — Laura Monaco, расположенный в районе Кондамин. С рейтингом 5 из 5 на основе 44 отзывов на момент написания статьи, этот салон завоевал отличную репутацию. Здесь предлагаются последние новинки в области ухода за волосами, включая французское глянцевание — технику, позволяющую добиться градиентного окрашивания с естественным переходом цвета и легким блеском на кончиках. Клиенты особенно ценят дружелюбный прием, чистоту и интерьер салона.

© Laura Monaco

2 Rue Imberty, 98000 Монако

Мужские, женские и детские стрижки

Рекомендуется предварительная запись

Опция оплаты с помощью приложения Carlo

Salon Odyssée

Следующий в нашем списке — Salon Odyssée, также находящийся в районе Кондамин. С рейтингом 4,6 из 5 после 112 отзывов, этот салон, который недавно отпраздновал своё тридцатилетие, заслуженно пользуется популярностью. Здесь предлагаются как классические услуги (балаяж, укладка), так и наращивание волос, а также услуги маникюра, педикюра и оформления бровей. Клиенты высоко оценивают качество продукции и дружелюбие персонала. «Команда салона очень внимательная и заботливая», — отмечает Вероника.

15 Rue Princesse Caroline

Мужские, женские и детские стрижки

Рекомендуется предварительная запись

Опция оплаты с помощью приложения Carlo

Le Salon

В том же районе Кондамин располагается парикмахерская Стефана Мадинье (Stéphane Madinier). Парикмахер-стилист быстро завоевал известность в Монако после открытия своего салона в 2008 году. Его мастерство было оценено настолько высоко, что именно ему доверила свою укладку Княгиня Шарлен в день своей свадьбы с Князем Альбером II в 2011 году. Клиенты могут рассчитывать на советы профессионалов, которые те дают исходя из особенностей лица и индивидуальности каждого посетителя. По словам одного из посетителей, цены в салоне «соответствующие качеству». На Google у салона высокий рейтинг — 4,8 из 5 на основе 36 отзывов.

© Le Salon

31 Rue Grimaldi

Мужские, женские и детские стрижки

Рекомендуется предварительная запись

Опция оплаты с помощью приложения Carlo

Larry king

В самом центре Монте-Карло, в «Золотом квадрате» рядом с бутиком Balenciaga, находится роскошный салон при Hôtel de Paris, который имеет рейтинг 5 из 5 на основе двадцати отзывов. Одна из клиенток, Джулия, в восторге от процедуры восстановления волос tokio inkaram, которую она описала как «фантастическую». Клиенты характеризуют услуги салона как безупречные во всех аспектах: от стрижки до окрашивания. «Потрясающе», — отмечает один из них, высоко оценивая также приветливость персонала и атмосферу салона. Здесь также доступны услуги маникюра, педикюра и макияжа по запросу. Любопытный факт: в прошлом году Ларри Кинг создавал прически для Тома Холланда и других знаменитостей в ходе их визитов в Монако, о чём свидетельствует его страница в Instagram.

9 avenue Princesse Alice

Мужские, женские и детские стрижки

Рекомендуется предварительная запись

Опция оплаты с помощью приложения Carlo

Aldo Coppola Monte-Carlo

С оценкой 4,6 из 5 на основе 49 отзывов, клиенты единодушны в своих мнениях. «Безупречно во всех отношениях… Очень профессиональное обслуживание и прекрасный подход», — делится впечатлениями Алина, восхищенная качеством и вниманием специалистов, обученных в Миланской академии. Мартина отмечает, что массажное кресло для мытья волос в сочетании с массажем головы обеспечивает исключительное расслабление. Кроме традиционных парикмахерских услуг, здесь предлагается широкий спектр дополнительных услуг, включая маникюр, педикюр и услуги визажиста.

© Aldo Coppola

3 Avenue Saint-Michel

Мужские, женские и детские стрижки

Рекомендуется предварительная запись

В ходе опроса, проведенного в социальных сетях, наши читатели также порекомендовали следующие заведения: Alan Teffler в торговом центре Фонвьея, VOG на бульваре им. Принцессы Шарлотты, Dry Bar Monaco в квартале Ларвотто, Art Coiffure на авеню Сен-Лоран, Estoril Coiffure на авеню Княгини Грейс, Harmony Coiffure на бульваре дю Жарден Экзотик, Salon Faudra Tif Hair в квартале Кондамин, Valycris также в квартале Кондамин, Barbara Coiffure на набережной Антуана I, Tita Coiffure в Монако-Вилль, Eric Zemmour на бульваре де Мулен, No Comment на улице Гримальди, Calypso Coiffure на бульваре д’Итали, New Look на проспекте Принца Пьера, Faudra Tif Hair на улице Барон де Сент-Сюзанн, Stori’s в торговом центре «Метрополь», Real Coiffure на авеню де ля Коста, One Love Café напротив Лицея им. Князя Ренье III и Le Quai 28 в Фонвьее.