Княжеские курьёзы

Необычные истории, малоизвестные традиции, маленькие анекдоты и большие интриги… Мы попросили наших читателей поделиться с нами редкими и неожиданными фактами, которые они знают о Монако.

Ремни безопасности не всегда обязательны, налоговые льготы прельщают, права на аборт регулируются законодательством… В Монако некоторые законы, правила и истории удивляют до недоумения. Некоторые из них хорошо известны, другие – гораздо менее. На нашей странице в Facebook мы попросили наших читателей поделиться фактами, которые они считают наиболее удивительными, и вы наверняка узнаете что-то новое из нашего материала.

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Законы

В центре многих дискуссий в Монако – тема прав на аборт. Комментируя наш пост, Бобин отметил, что «аборты запрещены». В Княжестве законы об абортах строже, чем в большинстве европейских стран. 80% монегасков – за развитие этого законодательства.

Добровольное прерывание беременности (ДПБ), широко поддерживается монегасками

В ноябре прошлого года председатель Национального совета Тома Бреццо объявил, что его фракция предложит закон в рамках действующей конституции. Законопроект, направленный на регулирование практики добровольного прерывания беременности (ДПБ) был представлен Национальным советом 7 марта по случаю Международного женского дня.

Тома Бреццо был избран председателем Национального совета в апреле 2024 года © Национальный совет

Арно затрагивает тему донорства органов и напоминает, что «изъятие органов (или донорство) без разрешения донора запрещено». В отличие от Франции, где каждый человек считается потенциальным донором, если он не выразил своего протеста, в Монако действует принцип явного согласия: только лица, которые ясно дали своё согласие при жизни, могут стать донорами органов после смерти. При отсутствии письменного или официального заявления в Монако не разрешается никакое донорство органов, даже если семья выступает за это.

В Монако вы должны дать своё согласие еще при жизни, чтобы иметь возможность пожертвовать свои органы © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune

Удивительно, но в Княжестве не обязательно пристегиваться ремнём безопасности, как и носить защитные перчатки при езде на двухколёсном транспорте, в отличие от Франции, отмечает Нор Ма в Facebook. Как указывает Кристина из автошколы Monégasque Georges, «в Монако – свои правила дорожного движения, но они схожи с французскими». Однако есть некоторые отличия: «пользоваться ремнями безопасности необязательно, а водительские права не управляются системой очков».

Все о водительских правах в Монако

Обратите внимание, что для получения водительских прав в Княжестве необходимо достигнуть совершеннолетия и быть резидентом или гражданином Монако.

Натали напоминает нам, что «в католическом Княжестве Монако нет договоров о гражданских браках (PACS)». Однако решение было найдено, поскольку, как указала Мари-Франсуаза, «договоров о гражданских браках нет, но есть договоры о совместном проживании, специфичные для Монако».

Весёлые истории

Монако славится своей чистотой, несмотря на десятки тысяч посетителей каждый день, и для поддержания такой чистоты было применено несколько стратегий. Шанталь делится: «Не знаю, как в других странах и городах, но в Монако помойные баки регулярно моются и освежаются дезодорантами».

В Княжестве – 130 дорожных рабочих, которые трудятся 7 дней в неделю, чтобы поддерживать чистоту улиц Монако © SMA

Эрик напоминает, что монегаски не имеют права играть в монакских казино, но имеют право в них заходить. Для наиболее азартных игроков Эрик напоминает, что в регионе хватает казино: Ментон, Сан-Ремо, Больё, Ницца… Выбор – на любой вкус.

Что касается недвижимости, в Монако продолжают строить новые и всё более высокие здания. Однако для некоторых кварталов предусмотрены ограничения. Жужу указывает, что «здания вокруг парка принцессы Антуанетты не должны загораживать вид из княжеского дворца». Приятное правило для местных жителей, потому что вид, который открывается со скалы в парке принцессы Антуанетты, определенно того стоит!

Башня Testimonio II – одно из новых зданий в Княжестве © Дирекция по связям

Эрик напоминает, что монегаски не имеют права играть в монакских казино, но имеют право в них заходить. Для наиболее азартных игроков Эрик напоминает, что в регионе хватает казино: Ментон, Сан-Ремо, Больё, Ницца… Выбор – на любой вкус.

Монако постоянно интригует своими древними традициями, нетипичными законами и удивительными историями. Княжество полно особенностей, которые делают его уникальным в глазах его жителей и гостей. Они придают ему очарование и напоминают, что Княжество – отдельная страна со своими законами! Знали ли вы все эти необычные факты? Не стесняйтесь поделиться с нами своими курьёзами.