Quels sont les funs facts de la Principauté ?

Anecdotes insolites, traditions méconnues, petites histoires et grandes curiosités… Nous avons demandé à nos lecteurs de partager avec nous les faits surprenants et inattendus qu’ils connaissent sur Monaco.

Port de la ceinture de sécurité pas toujours obligatoire, régime fiscal avantageux, droit à l’avortement encadré… À Monaco, certaines lois, règles et anecdotes surprennent ou intriguent. Certaines sont bien connues, d’autres beaucoup moins. Sur notre page Facebook, nous avons demandé à nos lecteurs de partager celles qu’ils trouvent les plus étonnantes, et vous allez certainement apprendre des choses.

Les lois

Au cœur de nombreux débats, le sujet du droit à l’avortement à Monaco est central. En commentant notre publication, « L’avortement interdit », Bobine n’a pas manquer de nous le rappeler. La législation concernant l’avortement est plus restrictive que dans la plupart des pays européens. 80% des Monégasques sont en faveur d’une évolution de cette dernière.

L’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) largement plébiscitée par les Monégasques

En novembre dernier, le président du Conseil National, Thomas Brezzo, a annoncé que son groupe allait proposer une loi dans la limite de ce que permet la constitution. Une proposition de loi visant à encadrer la pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a donc été déposée le 7 mars dernier par le Conseil National, à l’occasion de la la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Thomas Brezzo a été élu président du Conseil national en avril 2024 © Conseil national

Arnaud aborde quant à lui le sujet du don d’organes et nous indique que « le prélèvement d’organe (ou don) sans autorisation est interdit. » Contrairement à la France, où toute personne est présumée donneuse sauf si elle a exprimé son refus, Monaco applique le principe du consentement explicite : seuls les individus ayant clairement donné leur accord de leur vivant peuvent faire l’objet d’un prélèvement d’organes après leur décès. En l’absence de déclaration écrite ou officielle, aucun prélèvement n’est autorisé à Monaco, même si la famille y est favorable.

À Monaco, il faut donner son accord de son vivant pour pouvoir donner ses organes © Paul Charoy / Monaco Tribune

Loi surprenante, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire en Principauté, tout comme le port de gants de protection en deux roues, contrairement à la France, comme le souligne Nord Ma sur Facebook. Christine de l’auto-école Monégasque Georges nous rappelle « Monaco a son propre code de la route mais il est similaire à celui en France. » Quelques différences sont notables : « le port de la ceinture n’est pas obligatoire et ce n’est pas un permis à point. »

Permis de conduire à Monaco, tout ce qu’il faut savoir

À noter que pour passer le permis de conduire en Principauté, plusieurs conditions sont à remplir : il faut être majeur, être titulaire de la carte de résident ou de nationalité monégasque.

Nathalie nous rappelle que le « pacs n’existe pas en Principauté car Monaco est un pays catholique. » Cependant, une solution a été trouvée puisque comme indiqué par Marie-Françoise, « pas de pacs mais un contrat de vie commune spécifique à Monaco » a été mis en place.

Quelques anecdotes

Réputée pour sa propreté malgré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs au quotidien, Monaco a mis en place plusieurs stratagèmes pour maintenir ce cap. Chantal nous donne une piste : « Je ne sais pas si c’est d’actualité dans d’autres pays ou villes mais à Monaco les poubelles sont lavées et parfumées régulièrement. »

La Principauté compte 130 cantonniers qui travaillent 7/7 jours pour rendre les rues de Monaco propres © SMA

Éric lui adore particulièrement « un diffuseur de parfum extérieur sur la rue, par capteur de présence, sur le parvis d’une certaine « institution » Monégasque. » Certains établissements réputés de la Principauté utilisent le marketing olfactif pour attirer les clients à l’intérieur. Ce type de marketing utilise les odeurs pour influencer l’expérience, le comportement ou l’humeur des consommateurs.

Niveau immobilier maintenant, Monaco ne cesse de créer de nouveaux bâtiments et des immeubles de plus en plus hauts. Cependant, certains quartiers bénéficient d’exception. Comme nous l’indique Juju « la taille des immeubles autour du Parc Princesse Antoinette ne doit pas en gêner la vue depuis le Palais Princier. » Point positif pour les locaux, car la vue que nous offre le Parc Princesse Antoinette sur le rocher vaut clairement le détour !

La tour du Testimonio II fait partie des nouveaux immeubles de la Principauté © Direction de la Communication

Pour terminer, Éric nous rappelle que les Monégasques ne peuvent pas jouer au casino de Monaco, mais que ces derniers peuvent tout de même y rentrer. Pour les plus joueurs, Éric indique que les casinos ne manquent pas dans la région : Menton, San Remo, Beaulieu, Nice… Le choix est large.

Entre traditions préservées, lois atypiques et anecdotes étonnantes, Monaco ne cesse d’intriguer. La Principauté regorge de particularités qui la rendent unique aux yeux de ses résidents comme de ses visiteurs. Ces dernières contribuent au charme de Monaco et nous rappelle que la Principauté est un pays à part entière avec ses propres lois ! Connaissiez-vous tous ces faits insolites ? N’hésitez pas à nous partager les vôtres.