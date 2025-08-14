Quels changements attendent les Monégasques au Centre Commercial Fontvieille ?

Le futur Centre commercial de Fontvieille est l'un des sujets prioritaires pour le Conseil national et le Gouvernement © Monaco Tribune

Après l’annonce du Gouvernement Princier sur un projet de restructuration ambitieux au Centre Commercial Fontvieille, nous avons demandé à nos followers quelles étaient leurs attentes.

Au cœur des débats depuis plusieurs années maintenant, la rénovation du Centre Commercial Fontvieille est très attendue, en témoigne les nombreuses réponses que nous avons eu à notre question sur notre page Facebook. Lieu de passage important à Monaco, pendulaires et locaux nous ont suggéré leurs pistes d’amélioration.

Une demande criante de nouvelles enseignes

Parmi les souhaits les plus fréquents : l’arrivée de nouvelles boutiques et la modernisation des existantes, à commencer par le McDonald’s. Seul fast-food de l’enseigne en Principauté, force est de constater qu’il divise. Béatrice résume l’avis général « Tout est mauvais, parfois sale et il y a toujours un oubli à la commande. Tout le monde râle et rien n’est fait… ». Daniel se montre moins intransigeant « J’y suis souvent allé avec les enfants qui adoraient ça. Nous sommes d’accord, ce n’est pas de la nourriture de qualité. » Il souligne que malgré ses défauts, il reste apprécié par une partie du public.

Kathy est elle aussi pour la suppression du McDonald’s et propose une solution alternative « Une cafeteria avec des vrais plats et du choix, ce serait bien de pouvoir manger sur place après avoir fait ses courses. » Mini suggère de mettre à la place « un chef cuisinier qui ferait de bons hamburgers sains ». Tania aimerait elle « plus de restaurants style brasserie française ».

Vous êtes également nombreux à souhaiter plus de boutiques de vêtements. C’est le cas d’Alex qui suggère « Plus de magasins pour enfants, il n’y a presque plus de magasins de chaussures pour enfants à Monaco, pareil pour les vêtements ». Enfin, beaucoup plaident pour l’arrivée d’enseignes internationales comme Zara ou H&M. Alice aimerait : « plus d’enseignes de vêtements accessibles à tous ».

Carrefour Monaco, un monopole trop important ?

Plus grand supermarché de la Principauté et pièce maîtresse du centre commercial, Carrefour Monaco attire chaque jour de nombreux clients. Les pendulaires viennent y acheter leurs déjeuners tandis que pour les habitants, les autres solutions d’hypermarché en Principauté sont quasi inexistantes.

Veronika désire un « Carrefour beaucoup plus grand » tandis que d’autres espèrent un changement d’enseigne et l’arrivée de concurrents comme Auchan, Leclerc, Grand Frais ou Picard. Michèle souhaite plus de propreté dans le Carrefour. Philippe déplore : « fruits et légumes pourrissants au bout de 48 heures, vitrines réfrigérées qui ne ferment plus, pigeons au milieu des rayons alimentaires… »

Fabienne souligne tout de même la gentillesse et le professionnalisme des employés tandis que Michèle nous indique que l’enseigne Carrefour lui convient parfaitement, ce qui n’est pas forcément le cas des autres magasins présents dans le centre commercial, toujours selon Michèle.

Des améliorations pratiques

Côté praticité, plusieurs idées reviennent : à commencer par le bien-être de nos amis à quatre pattes. Daniel propose de mettre en place un petit chenil pour apaiser les toutous qui voient leurs maîtres et maîtresses partir faire les courses. Patricia insiste également à ce sujet : « un espace pour chiens avec de l’eau mais loin des entrées ». Alice déplore elle le manque d’un véritable magasin pour animaux et propose d’installer sur le toit terrasse un jardin dédié uniquement aux chiens.

Niveau espaces communs, Alex aimerait plus de WC avec plusieurs coins pour les familles et des tables à langer pour les bébés. Marie-Antoinette réclame aussi des toilettes à tous les étages. De plus, bon nombre d’entre vous déplorent le manque de luminosité au sein de la galerie commerciale. Lili souhaite « un intérieur de galerie plus gai, plus clair, plus accueillant », comme Mickael qui espère « plus de luminosité dans les coursives ».

Côté extérieur, Alex souhaite voir arriver « plus de verdure, de l’ombre et beaucoup de coins ombragés ». Kathy fait exactement la même demande. Éric propose lui des plus grands ascenseurs « des ascenseurs à l’américaine pour pouvoir recevoir plusieurs chariots. »

Denier point, le parking du Centre Commercial. Veronika préconise une entrée et une sortie de parking plus large, tout comme Leslie qui aimerait des espaces réservés aux gros gabarits. Caroline désire plus d’aération dans le parking, notamment en été.

Incontournable de la Principauté, le Centre Commercial Fontvieille s'apprête à vivre une nouvelle étape, qui permettra, à coup sur, de renforcer l'attachement déjà fort des Monégasques à ce lieu.


































