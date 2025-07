Fontvieille renaît : Monaco dévoile enfin les contours de son centre commercial du futur

Le futur Centre commercial de Fontvieille est l'un des sujets prioritaires pour le Conseil national et le Gouvernement © Monaco Tribune

Le Gouvernement Princier lève le voile sur un projet de restructuration ambitieux pour le Centre Commercial de Fontvieille, marquant un tournant décisif après des années d’attente et d’études préliminaires.

La transformation du Centre Commercial de Fontvieille s’articule autour d’une stratégie double : d’une part, une restructuration complète pensée pour répondre aux attentes des Monégasques et résidents, d’autre part, un plan d’investissement immédiat de 10 millions d’euros depuis 2019. Cette enveloppe comprend notamment 5 millions d’euros dédiés au remplacement des travelators et passerelles dès 2026, ainsi que 2 millions supplémentaires pour améliorer le confort et l’esthétique des lieux.

Le projet, coordonné par le Département des Finances et de l’Économie, ambitionne de créer un équipement public moderne offrant commerces diversifiés, services de proximité et espaces de loisirs. Une première réunion d’information s’est tenue le 24 juillet avec les commerçants actuels, inaugurant un cycle de concertation qui accompagnera toute la durée du chantier.

Le Conseil National salue une approche enfin conforme à ses attentes

L’annonce gouvernementale trouve un écho favorable auprès des élus du Conseil National, qui y voient l’aboutissement de leurs revendications répétées. Lors de la présentation du 21 juillet en présence du Ministre d’État Christophe Mirmand, le Président Thomas Brezzo a salué « un centre commercial digne du XXIe siècle tel qu’il est attendu par tous, » marquant « une approche conforme aux orientations exprimées par les élus depuis de nombreuses années. »

Les conseillers nationaux insistent toutefois sur trois conditions essentielles : assurer une continuité commerciale durant les travaux, respecter la priorité nationale dans les choix futurs, et accompagner les commerçants en place.

Cette convergence institutionnelle ouvre une nouvelle page pour Fontvieille, quartier stratégique de la Principauté qui attend depuis longtemps sa mue commerciale.