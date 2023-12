Le nouveau Centre commercial de Fontvieille sera redimensionné « mais toujours moderne et ambitieux »

Le Ministre d’Etat a tenu à « dissiper les malentendus » auprès des élus du Conseil national.

C’est lors de la première Séance publique dédiée au Budget primitif 2024, le 12 décembre dernier, que le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, a fait un point sur le projet du futur Centre commercial de Fontvieille.

Pour rappel, le Gouvernement avait indiqué vouloir revoir le projet en octobre dernier. Une annonce qui avait suscité de vives réactions au sein du Conseil national.

C’est dans un climat plus apaisé que Pierre Dartout a ainsi tenu, dans son allocution, « à dissiper les malentendus », évoquant un futur Centre commercial, certes redimensionné, « mais toujours moderne et ambitieux. »

« Comme le Gouvernement l’a précisé le 13 novembre, à l’occasion d’une Commission Plénière d’Etudes dédiée à ce projet, les études préliminaires nous ont été remises récemment. C’est à ce moment seulement que nous avons pu prendre connaissance du budget total estimatif de l’opération », a-t-il introduit.

Pierre Dartout – © Conseil national

Un budget aujourd’hui estimé à 577,4 millions d’euros, « non-définitif et très largement supérieur aux estimations établies lors de la phase de consultation, qui prévoyait un budget de 348 millions d’euros », a-t-il ajouté, précisant que les coûts des travaux seraient très certainement supérieurs.

« Je vous confirme qu’il n’est pas question de remettre en cause des objectifs initiaux, comme la réalisation d’un cinéma de dernière génération. Nous sommes d’accord : le nouveau Centre commercial doit demeurer un projet ambitieux, afin de pouvoir disposer d’une structure attractive et moderne dont nous soyons tous fiers, y compris les commerçants, actuels et futurs, qui y exerceront leur activité. (…) Le Gouvernement entend être en mesure de vous présenter des orientations au printemps de l’année prochaine et même d’inscrire les sommes correspondantes dans la perspective d’un Budget Rectificatif 2024 qui pourra être déposé à cette échéance sur le bureau du Conseil National », a affirmé le Ministre d’Etat.

« Un vrai soulagement »

Loin des crispations d’octobre dernier, cette déclaration a été bien accueillie par les élus du Conseil national, à l’instar de Corinne Bertani. « Votre déclaration représente pour moi un soulagement, a-t-elle répondu. Il s’agit clairement d’une avancée politique, mais c’est l’exemple même d’une victoire collective. Il n’y a pas de perdants, ce sont les Monégasques et les résidents qui gagnent et qui gagneront à bénéficier d’un projet de nouveau Centre commercial, certes redimensionné, mais qui reste conforme à la stratégie initiale. Ce nouveau Centre, quelle que soit sa dimension future, doit rester un moteur pour le commerce en Principauté, un véritable cœur de quartier avec des enseignes plus diversifiées, des services plus en adéquation avec les besoins des usagers, un cinéma adapté à la demande, ainsi que des animations tout au long de l’année. Ce Centre doit être un véritable lieu de vie pour tous : familles, jeunes, salariés, population des alentours… Il doit être un lieu pour flâner en faisant ses courses, pour se divertir, se détendre, se restaurer. »

Corinne Bertani – © Conseil national

« J’attends du gouvernement qu’il puisse nous présenter un planning de livraison précis, avec une enveloppe budgétaire ambitieuse, qui corresponde à une volonté partagée d’inaugurer un jour, ensemble, un nouveau Centre commercial, symbole de la politique d’attractivité de notre pays », a-t-elle toutefois prévenu.

De son côté, Franck Julien a corroboré les propos de sa collègue : « bien que l’expression « Centre commercial de Fontvieille, certes redimensionné mais toujours moderne et ambitieux », utilisée dans votre réponse au rapport, ait été bien accueillie par les élus, il est important de souligner que, pour l’instant, cela demeure une simple expression de besoin sans être étayée par des plans concrets ou des estimations financières. Un premier Budget rectificatif 2024, déposé en vue de la session de printemps focalisé sur le Programme Triennal d’Équipement Public, sera donc une occasion cruciale pour le Gouvernement de fournir ces informations complémentaires indispensables. De plus, cela permettra au Conseil national d’exercer pleinement son rôle en évaluant et se prononçant sur le budget qui lui sera présenté. »