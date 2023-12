Il y aura bientôt un nouveau bowling à Monaco

Bonne nouvelle pour la jeunesse monégasque. Le Ministre d’État Pierre Dartout l’a confirmé mardi soir au Conseil National.

Après la disparition du Ni-Box en 2021, et de son bowling, et les récentes annonces concernant la patinoire de Monaco, mais aussi le Kart Indoor de Monaco, dont les internautes ont déploré la fermeture, les élus du Conseil National ont récemment pointé du doigt l’offre de loisirs pour la jeunesse en Principauté. Mardi soir, Pierre Dartout s’est adressé à ces derniers avec une bonne nouvelle : le projet de la réimplantation du bowling est confirmé.

La ZAC Saint-Antoine, située à la frontière entre Monaco et Cap d’Ail, accueillera un bowling dans un local situé au rez-de-chaussée. « Les exploitants retenus sont en train de finaliser leur étude. Toutes les démarches seront entreprises pour que le projet puisse aboutir et le bowling ouvrir dès que possible », a affirmé Pierre Dartout.

Un « Village des sports » va s’installer sur le Port Hercule