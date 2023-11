Le Kart Indoor de Monaco ferme définitivement ses portes

Les internautes n'ont pas manqué de remercier les gérants et de partager quelques souvenirs - © Kart Indoor Monaco via Facebook

L’annonce a été faite sur la page Facebook du lieu.

« Encore une activité pour nos jeunes supprimée », déplore une internaute sur Facebook. Le 27 novembre dernier, Kart Indoor Monaco publiait ce message sur sa page :

« Chers clients, chers amis, c’est le cœur lourd que nous vous annonçons la fermeture définitive du Kart Indoor Monaco. Après plus de 10 ans d’activité, nous sommes dans l’obligation de quitter ce lieu qui est le parking des pêcheurs, le service des parking ayant un besoin de places supplémentaires. De plus, la Principauté, effectuant son virage énergétique, a décidé d’équiper le parking de postes de charge pour ses nouveaux bus électriques. Nous devons donc laisser la place pour ces travaux et pour la suite. Nous vous remercions pour toutes ces belles années, votre fidélité et la confiance que vous nous avez accordée. Merci à tout ceux et celles qui nous on aidés depuis le début, nous pensons à la SMEG et WK en particulier qui ont répondu présents dès les premiers jours. L’histoire ne s’arrête pas là, évidemment nous avons d’autres projets.

Une page se tourne mais un autre chapitre s’ouvrira… NEVER GIVE UP !!!! »

Attristés par cette nouvelle, les internautes n’ont pas manqué de remercier Kart Indoor : « on n’oubliera pas les supers moments passés et toutes les courses avec les Leclerc, Massa, Rosberg etc. », commente Tim. « Quel dommage ! Merci pour tous les beaux moments que nous enfants ont eus chez vous », ajoute Maria. « Courage à vous et merci pour ces belles années », conclut Alexa.