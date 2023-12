Un « Village des sports » va s’installer sur le Port Hercule

C’est une nouveauté proposée par la Mairie de Monaco, qui s’installera du 15 décembre au 7 janvier sur la Darse Sud du port monégasque.

Il y a quelques semaines, la vie locale monégasque apprenait l’absence de la traditionnelle patinoire pour la seconde année consécutive. Habituellement installée à l’emplacement du Stade Nautique Rainier III, l’équipement a été jugé trop gourmand en énergie en 2022, alors remplacé par une Roller Station pour l’hiver. Cette année, ce ne sera pas une piste de roller mais bien un « Village des sports » qui va venir compléter le Village de Noël installé sur le Quai Albert Ier.

La patinoire fera-t-elle un jour son retour à Monaco ?

Qu’allons-nous y trouver ? Un parcours d’accrobranche (à partir de 8 ans), une structure d’escalade, composée de plusieurs itinéraires de couleurs représentant différents niveaux de difficulté (à partir de 6 ans) et 3 parcours d’obstacles de difficulté croissante inspirés du célèbre jeu télévisé Ninja Warrior : le « P’tit Ninja » pour les enfants de 3 à 6 ans ; « Ninja Kid » pour les 6-12 ans et « Ninja Hero » pour les adolescents à partir de 12 ans. Ces deux derniers parcours s’établiront sur plus de 50 mètres de long.

Et enfin, pour la première fois en Principauté : une tyrolienne de 180 mètres de long. Elle permettra aux plus courageux de survoler la Route de la Piscine avec un départ depuis le plus haut plongeoir de la piscine du Stade Nautique Rainier.

Horaires d’ouvertures

Du vendredi 15 au vendredi 22 décembre :

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 22h30

les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 22h30.

Pendant les vacances scolaires :

tous les jours de 11h à 22h30

Journées exceptionnelles :

dimanche 24 décembre de 11h à 19h30

dimanche 31 décembre de 11h à 2h30.

Tarifs