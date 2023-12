Un “Villaggio dello sport” in arrivo a Port Hercule

Questa novità proposta dal Municipio di Monaco sarà allestita dal 15 dicembre al 7 gennaio nella Darse Sud del porto monegasco.

Qualche settimana fa, i residenti monegaschi hanno appreso che non potranno pattinare sul ghiaccio per il secondo anno consecutivo. Installata di solito allo Stade Nautique Rainier III, dal 2022 la pista di pattinaggio sul ghiaccio è stata ritenuta troppo dispendiosa dal punto di vista energetico, ed era stata sostituita per l’inverno da una pista di pattinaggio a rotelle. Quest’anno niente pattini. Troverete invece un “Villaggio dello sport” che andrà ad affiancare il Villaggio di Natale allestito su Quai Albert Ier.

Monaco riavrà mai la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio?

Cosa prevede? Un percorso acrobatico (a partire dagli 8 anni), una parete da arrampicata con diversi tracciati divisi per colore a seconda dei livelli di difficoltà (a partire dai 6 anni) e 3 percorsi a ostacoli di difficoltà crescente ispirati al famoso gioco televisivo Ninja Warrior: “P’tit Ninja” per i bambini dai 3 ai 6 anni; “Ninja Kid” per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e “Ninja Hero” dai 12 anni in su. Questi ultimi due percorsi si estendono per oltre 50 metri.

Infine, per la prima volta nel Principato, ci sarà una zip line lunga 180 metri. I più coraggiosi potranno sorvolare la Route de la Piscine lanciandosi dal trampolino più alto della piscina dello Stade Nautique Rainier.

Orari di apertura

Da venerdì 15 a venerdì 22 dicembre:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 22:30

Mercoledì, sabato e domenica dalle 11:00 alle 22:30.

Durante le vacanze scolastiche:

tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:30

Giorni speciali:

domenica 24 dicembre dalle 11:00 alle 19:30

domenica 31 dicembre dalle 11:00 alle 2:30

Prezzi