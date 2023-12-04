«Спортивная деревня» раскинется в Порту Эркюль

С 15 декабря до 7 января эта новинка, предложенная мэрией Монако, откроется в южной гавани монакского порта.

Несколько недель назад монегаски узнали об отсутствии традиционного катка уже второй год подряд. Каток обычно устанавливался на месте водного стадиона Ренье III, но в 2022 году он был признан слишком энергоемким и был заменен на зимний роллердром «Roller Station». В этом году роллердром уступит место «Спортивной деревне», которая дополнит Рождественскую деревню, раскинувшуюся на набережной Альбера I.

Вернётся ли когда-нибудь каток в Монако?

Что же вас ждет? Веревочный парк (с 8 лет), альпинистская стенка с несколькими цветными маршрутами по уровню трудности (с 6 лет) и три полосы препятствий по нарастающей сложности, невеяные знаменитой телеигрой Ninja Warrior: «P’tit Ninja» для детей от 3 до 6 лет, «Ninja Kid» для детей от 6 до 12 лет и «Ninja Hero» для подростков от 12 лет. Эти две последние полосы препятствий растянутся на 50 метров.

И, наконец, впервые в Княжестве – 180-метровая тарзанка. Она позволит самым смелым из вас пролететь на дорогой в бассейн, стартовав с самой высокой вышки для прыжков в воду на водном стадионе Ренье III.

Расписание

С пятницы 15 по пятницу 22 декабря:

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 16:00 до 22:30

по средам, субботам и воскресеньям с 11:00 до 22:30.

В период школьных каникул:

каждый день с 11:00 до 22:30

Особые дни:

воскресенье 24 декабря с 11:00 до 19:30

воскресенье 31 декабря с 11:00 до 02:30.

Цены