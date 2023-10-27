Вернётся ли когда-нибудь каток в Монако?

В 2022 году правительство Монако, стремясь показать пример в борьбе с энергетическим кризисом и изменением климата, отказалось от привычного катка.

На его месте теперь функционирует роллерная трасса, которая работала до конца февраля 2023 года. Однако это не утешает любителей катания на льду. Во время обсуждения государственного бюджета 16 октября их недовольство выразила Матильд Лёклер (Mathilde Le Clerc).

На заседании в Национальном совете председатель комитета по вопросам образования, молодёжи и спорта обратилась к Патрису Селларио (Patrice Cellario): «Я осознаю проблему энергетических последствий и хотела бы получить по этому поводу дополнительные разъяснения. Однако отсутствие катка негативно сказывается на деятельности Монегассской федерации конькобежного спорта и на всем сообществе любителей ледовых видов спорта. Возможно, стоит рассмотреть идею временной адаптации Водного стадиона им. Ренье III (Stade Nautique Rainier III) системой покрытия, подобной той, что используется на яхт-шоу в Монако? Такой подход позволит контролировать энергетические расходы и разнообразить культурную программу города».

Проект искусственного катка

Советник правительства по вопросам внутренних дел заявил: «В этом году новый каток не будет установлен. Мэрия уже проинформировала об этом граждан. Сейчас наша главная задача — изучение способов снижения энергопотребления объекта. Мы ищем решения по оптимизации инфраструктуры катка. Перед тем как принимать решение, мы должны оценить его целесообразность. Пока у нас нет конкретных данных, и дальнейшие действия зависят от результатов исследований». По мнению представителя Национального совета, такие исследования следовало провести заранее.

Председатель комитета по внешним связям и заслуженный спортсмен Фабрис Нотари (Fabrice Notari), который представлял Монако на Олимпийских играх в лыжных соревнованиях, предложил идею использования альтернативных материалов для катков. «Существуют синтетические материалы, способные на 95% имитировать свойства скольжения на льду и подлежащие вторичной переработке. Такие панели делают катки устойчивыми к высоким температурам. Труппа Holiday on Ice, например, успешно организует на таком синтетическом льду потрясающие шоу», — поделился он. Правительство, кажется, готово рассмотреть этот вариант.

«Это подрывает спортивный дух многих монегасков»

«Каток имеет огромное значение, поскольку на его базе работают несколько спортивных федераций, — подчеркнул Ролан Муфлар (Roland Mouflard). — Фигурное катание, хоккей, кёрлинг — это лишь часть из 31 олимпийской дисциплины, что в сумме составляет треть всех зимних видов спорта. Трудно понять причины таких пробелов в доступности катка. Это подрывает спортивный дух многих монегасков. Отсутствие нужного оборудования может лишить многих из них шанса участвовать в Олимпийских играх в ближайшие годы», — добавил вице-президент по вопросам бизнеса и инноваций комитета по финансам и экономике.

Правящая семья и Национальный Совет почтили память Князя Ренье III

Решение не обеспечивать доступ к катку в течение двух лет, по мнению депутата, противоречит стремлению Монако стать спортивной столицей мира в 2025 году. В ответ на это Патрис Селларио отметил, что атлеты могут тренироваться и за пределами Княжества, однако при этом признал сложность решения этого вопроса.