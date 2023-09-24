Правящая семья и Национальный Совет почтили память Князя Ренье III
Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа и Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб присутствовали в зале заседаний парламента наряду с другими высокопоставленными лицами страны.
8 сентября прошло новое мероприятие в честь Князя-строителя в здании Национального Совета, где его председатель Брижит Боккон-Пажес тепло приветствовала членов Княжеской семьи.
Суверенный Князь, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа и Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб присутствовали на этом новом мероприятии, посвященном столетию со дня рождения Князя Ренье III.
Кроме них в церемонии приняли участие государственный министр Пьер Дарту, правительственные советники-министры, депутаты Национального совета, мэр Жорж Марсан, некоторые бывшие председатели Национального Совета, среди которых Стефан Валери, архиепископ Монако Доминик-Мари Давид и многие другие официальные лица страны.
Новая выставка в честь Князя Ренье III
После показа короткого документального фильма «Князь и Конституция — единство волеизъявления», освещающего историю сотрудничества между правящим Князем и Национальным Советом, историю, отмеченную принятием первой Конституции в 1911 году и новой – в 1962 году, Брижит Бокконе-Пажес напомнила о тесных связях между Княжеской семьей и Национальным Советом:«Почти пятьдесят лет назад, 10 мая 1974 года, присутствие многих членов Вашей семьи в Ассамблее по случаю празднования двадцатипятилетия правления Князя Ренье III стало знаковым событием, которое было запечатлено на одном из панно сегодняшней выставки под названием «День единодушного торжества».
Суверен в своей речи подчеркнул, что Князь Ренье III «понимал всю важность сохранения традиционных принципов нашей монархии, предпочитая, по его словам, эволюцию революции». Суверен вместе со своей семьей принял участие в презентации новой почтовой марки, выпущенной в честь принятия Конституции 1962 года.
По завершении церемонии Княжеская семья открыла выставку, посвященную Князю-строителю в здании Национального Совета. Экспозиция под названием «Единство волеизъявления», расположенная в стеклянном фойе здания, рассказывает историю принятия монегасской Конституции. Выставка будет открыта для посещения до 29 декабря.