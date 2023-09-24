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Правящая семья и Национальный Совет почтили память Князя Ренье III

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 24 сентября 2023
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Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа Казираги, Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб отдали дань памяти Князю Ренье III – © Филипп Фитт / Национальный Совет
Автор: Camille Esteve
- 24 сентября 2023

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа и Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб присутствовали в зале заседаний парламента наряду с другими высокопоставленными лицами страны.

8 сентября прошло новое мероприятие в честь Князя-строителя в здании Национального Совета, где его председатель Брижит Боккон-Пажес тепло приветствовала членов Княжеской семьи.

Суверенный Князь, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа и Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб присутствовали на этом новом мероприятии, посвященном столетию со дня рождения Князя Ренье III.

Кроме них в церемонии приняли участие государственный министр Пьер Дарту, правительственные советники-министры, депутаты Национального совета, мэр Жорж Марсан, некоторые бывшие председатели Национального Совета, среди которых Стефан Валери, архиепископ Монако Доминик-Мари Давид и многие другие официальные лица страны.

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На церемонии присутствовали многочисленные высокопоставленные лица страны – © Филипп Фитт / Национальный Совет

Открыта самая подробная выставка, посвященная правлению Князя Ренье III

Новая выставка в честь Князя Ренье III

После показа короткого документального фильма «Князь и Конституция — единство волеизъявления», освещающего историю сотрудничества между правящим Князем и Национальным Советом, историю, отмеченную принятием первой Конституции в 1911 году и новой – в 1962 году, Брижит Бокконе-Пажес напомнила о тесных связях между Княжеской семьей и Национальным Советом:«Почти пятьдесят лет назад, 10 мая 1974 года, присутствие многих членов Вашей семьи в Ассамблее по случаю празднования двадцатипятилетия правления Князя Ренье III стало знаковым событием, которое было запечатлено на одном из панно сегодняшней выставки под названием «День единодушного торжества».

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Председатель Национального совета Брижит Боккон-Пажес также напомнила о связях между Княжеской семьей и монегасками — © Филипп Фитт / Национальный Совет

Суверен в своей речи подчеркнул, что Князь Ренье III «понимал всю важность сохранения традиционных принципов нашей монархии, предпочитая, по его словам, эволюцию революции». Суверен вместе со своей семьей принял участие в презентации новой почтовой марки, выпущенной в честь принятия Конституции 1962 года.

Княжеская семья в полном составе на пикнике U Cavagnëtu в кругу тысячи монегасков

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Князь Альбер II подписал новую марку, посвященную Конституции 1962 года – © Филипп Фитт / Национальный Совет

По завершении церемонии Княжеская семья открыла выставку, посвященную Князю-строителю в здании Национального Совета. Экспозиция под названием «Единство волеизъявления», расположенная в стеклянном фойе здания, рассказывает историю принятия монегасской Конституции. Выставка будет открыта для посещения до 29 декабря.

национальный-совет-вернисаж-выставки-князь-ренье-iii-княжеская-семья
выставка-князь-ренье-iii-национальный совет-княжеская-семья
князь-ренье-iii-выставка-национальный-совет-княжеская-семья
выставка-князь-ренье-iii-национальный совет
Княжеская семья торжественно открыла в здании Национального Совета выставку, посвященную Князю Ренье III– © Филипп Фитт / Национальный Совет