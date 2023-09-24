Правящая семья и Национальный Совет почтили память Князя Ренье III

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа и Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб присутствовали в зале заседаний парламента наряду с другими высокопоставленными лицами страны.

8 сентября прошло новое мероприятие в честь Князя-строителя в здании Национального Совета, где его председатель Брижит Боккон-Пажес тепло приветствовала членов Княжеской семьи.

Суверенный Князь, Княгиня Шарлен, Принцессы Каролина и Стефания, Андреа и Шарлотта Казираги, Луи Дюкрюэ и Камилла Готтлиб присутствовали на этом новом мероприятии, посвященном столетию со дня рождения Князя Ренье III.

Кроме них в церемонии приняли участие государственный министр Пьер Дарту, правительственные советники-министры, депутаты Национального совета, мэр Жорж Марсан, некоторые бывшие председатели Национального Совета, среди которых Стефан Валери, архиепископ Монако Доминик-Мари Давид и многие другие официальные лица страны.

На церемонии присутствовали многочисленные высокопоставленные лица страны – © Филипп Фитт / Национальный Совет

Открыта самая подробная выставка, посвященная правлению Князя Ренье III

Новая выставка в честь Князя Ренье III

После показа короткого документального фильма «Князь и Конституция — единство волеизъявления», освещающего историю сотрудничества между правящим Князем и Национальным Советом, историю, отмеченную принятием первой Конституции в 1911 году и новой – в 1962 году, Брижит Бокконе-Пажес напомнила о тесных связях между Княжеской семьей и Национальным Советом:«Почти пятьдесят лет назад, 10 мая 1974 года, присутствие многих членов Вашей семьи в Ассамблее по случаю празднования двадцатипятилетия правления Князя Ренье III стало знаковым событием, которое было запечатлено на одном из панно сегодняшней выставки под названием «День единодушного торжества».

Председатель Национального совета Брижит Боккон-Пажес также напомнила о связях между Княжеской семьей и монегасками — © Филипп Фитт / Национальный Совет

Суверен в своей речи подчеркнул, что Князь Ренье III «понимал всю важность сохранения традиционных принципов нашей монархии, предпочитая, по его словам, эволюцию революции». Суверен вместе со своей семьей принял участие в презентации новой почтовой марки, выпущенной в честь принятия Конституции 1962 года.

Княжеская семья в полном составе на пикнике U Cavagnëtu в кругу тысячи монегасков

Князь Альбер II подписал новую марку, посвященную Конституции 1962 года – © Филипп Фитт / Национальный Совет

По завершении церемонии Княжеская семья открыла выставку, посвященную Князю-строителю в здании Национального Совета. Экспозиция под названием «Единство волеизъявления», расположенная в стеклянном фойе здания, рассказывает историю принятия монегасской Конституции. Выставка будет открыта для посещения до 29 декабря.