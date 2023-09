La Famiglia Principesca e il Consiglio Nazionale rendono omaggio al Principe Ranieri III

Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, la Principessa Carolina, la Principessa Stéphanie, Andrea Casiraghi, Charlotte Casiraghi, Louis Ducruet e Camille Gottlieb erano tutti presenti all’emiciclo insieme a molte altre personalità di spicco.

Venerdì 8 settembre è stato reso un nuovo omaggio al Principe Costruttore. Questa volta al Consiglio Nazionale, dove la Presidente Brigitte Boccone-Pagès ha accolto calorosamente diversi membri della famiglia principesca.

Il Sovrano, la Principessa Charlène, la Principessa Carolina, la Principessa Stéphanie, Andrea e Charlotte Casiraghi, Louis Ducruet e Camille Gottlieb erano presenti a questa nuova commemorazione per il centenario della nascita del Principe Ranieri III.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Ministro di Stato Pierre Dartout, i Consiglieri di Governo, i Consiglieri Nazionali, il Sindaco Georges Marsan, alcuni ex Presidenti del Consiglio Nazionale, tra cui Stéphane Valéri, l’Arcivescovo di Monaco Dominique-Marie David e molte altre personalità del Principato.

Alla cerimonia hanno partecipato molte personalità del Principato – © Philippe Fitte / Consiglio Nazionale

Inaugurata la mostra più completa dedicata alle opere del Principe Ranieri III

Una nuova mostra dedicata al Principe Ranieri III

L’evento è iniziato con la proiezione di un breve video intitolato “Le Prince Constituant, l’accord des volontés” (Il Principe Costituente, il patto delle volontà), che ha ricordato la storia della collaborazione tra il Principe Regnante e il Consiglio Nazionale, una storia segnata dall’istituzione di una prima Costituzione nel 1911, seguita da una seconda nel 1962. Brigitte Boccone-Pagès ha poi ricordato gli stretti legami tra la Famiglia Principesca e il Consiglio Nazionale: “Quasi cinquant’anni fa, il 10 maggio 1974, la presenza della Vostra Famiglia estesa all’interno dell’Assemblea, in occasione dei festeggiamenti per i venticinque anni di regno del Principe Ranieri III, fu una grande novità. Ora la ricordiamo in uno dei pannelli dell’esposizione inaugurata oggi con il titolo “un giorno di festa unanime”.

La Presidente del Consiglio Nazionale Brigitte Boccone-Pagès ha inoltre ricordato i legami tra la Famiglia Principesca e il popolo monegasco – © Philippe Fitte / Consiglio Nazionale

Anche il Sovrano ha preso la parola, sottolineando che il Principe Ranieri III “ha capito l’importanza di preservare i Principi tradizionali della nostra monarchia cercando di garantire, come diceva, un’evoluzione e non una rivoluzione”. Accompagnato dalla sua Famiglia, il Sovrano ha poi firmato un nuovo francobollo che rende omaggio alla Costituzione del 1962.

La Famiglia Principesca al completo festeggia U Cavagnëtu con un migliaio di monegaschi

Il Principe Alberto II ha firmato un nuovo francobollo che illustra la Costituzione del 1962 – © Philippe Fitte / Consiglio Nazionale

Al termine della cerimonia, la Famiglia Principesca ha inaugurato la mostra dedicata al Principe Costruttore nell’edificio del Consiglio Nazionale. L’esposizione, intitolata “L’accord des Volontés” (“Il patto delle volontà”), è stata allestita sotto il tetto di vetro dell’edificio e ripercorre la storia della Costituzione. Potrete visitarla fino al 29 dicembre.