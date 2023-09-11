Княжеская семья в полном составе на пикнике U Cavagnëtu в кругу тысячи монегасков.

U Cavagnëtu предоставил Княгине Шарлен и всей Княжеской семье уникальную возможность присоединиться к монегаскам на ежегодном пикнике. © Эрик Матон / Княжеский дворец

В минувшую субботу в парке имени принцессы Антуанетты с большим успехом прошел традиционный пикник монегасков.

Князя Альбера II, Княгиню Шарлен, Наследного Принца Жака, Принцессу Габриэллу и других членов Княжеской семьи встречали мэр города Жорж Марсан и около тысячи монегасков — на 400 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Вокруг Князя Альбера II, Княгини Шарлен, Наследного Принца Жака и Принцессы Габриэллы собрались члены муниципального совета и представители Княжеской семьи Монако. © Эрик Матон / Княжеский дворец

Этот вечер, символизирующий окончание лета и начало нового учебного года, объединил представителей всех поколений. После традиционной церемонии вручения букетов и приветствия фольклорного ансамбля «Паладьен» Доминик-Мари Давид отслужил мессу под открытым небом, за которой последовал гимн Монако в исполнении хора U Cantin d’A Roca.

Князь Альбер II долго общался с монегасками в парке имени принцессы Антуанетты. © Эрик Матон / Княжеский дворец

В программе вечера звучали песни и танцы, а после была организована дегустация местных деликатесов. © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен наслаждались общением со своими подданными и дегустацией местных блюд, среди которых были традиционная сокка, пироги, луковый пирог писсаладьер и монегасский десерт фугас. Музыкальное сопровождение обеспечивал джазовый квартет под руководством преподавателя Академии имени Ренье III Лионеля Водано (Lionel Vaudano) и хор U Cantin d’A Roca.

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