La Famille Princière au complet pour profiter du U Cavagnëtu avec un millier de Monégasques

Ce samedi, le traditionnel pique-nique des Monégasques a été un franc succès au Parc Princesse Antoinette.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques, la Princesse Gabriella et plusieurs membres de la Famille Princière ont été accueillis par le Mairie Georges Marsan et près d’un millier de Monégasques, contre 600 l’année précédente.

Autour du Prince Albert II, de la Princesse Charlène, du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, plusieurs membres du conseil communal et de la Famille Princière monégasque. © Eric Mathon / Palais Princier

Cette soirée, qui marque la fin de l’été et la rentrée, permet de réunir toutes les générations autour de la Famille Princière. Après la traditionnelle remise des bouquets et l’accueil par les danseuses et danseurs de la Palladienne, une messe a été célébrée en plein air par Dominique-Marie David, après l’Hymne Monégasque interprété par la chorale U Cantin d’A Roca.

Le Prince Albert II est allé à la rencontre des Monégasques présents au Parc Princesse Antoinette. © Eric Mathon / Palais Princier

Au programme de la soirée, plusieurs représentations de chant et de danse avant de déguster des spécialités locales. © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

L’occasion pour le Prince Albert II et la Princesse Charlène de se joindre à la population monégasque et de profiter d’un apéritif entièrement local : socca, tourte, pissaladière et fougasse monégasque pour tout le monde ! Pour l’ambiance musicale, les participants ont profité d’un Quartet de Jazz mené par Lionel Vaudano, Professeur à l’Académie Rainier III et de la présence de la chorale d’U Cantin d’A Roca.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent TVMonaco