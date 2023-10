La patinoire fera-t-elle un jour son retour à Monaco ?

En 2022, le Gouvernement Princier souhaitait montrer l’exemple face à la crise énergétique et face au changement climatique, en abandonnant l’infrastructure.

Si la traditionnelle patinoire a été remplacée par une Roller Station (ouverte jusqu’à fin du mois de février 2023) cela ne suffit pas pour les amateurs de glace qui regrettent cet équipement. Leur voix a été portée par Mathilde Le Clerc en Séance Publique Budgétaire, lundi 16 octobre dernier.

En effet dans l’hémicycle du Conseil national, la Présidente de la Commission de l’Éducation de la Jeunesse et des Sports a souhaité évoquer la situation en s’adressant à Patrice Cellario : « même si je comprends la problématique de l’impact énergétique sur laquelle je demanderais quelques explications, les conséquences sont douloureuses à la fois pour la Fédération Monégasque de Patinage que pour tous les amateurs de sports de glace. Monsieur le Conseiller, pourquoi ne pas envisager la couverture temporaire du Stade Nautique Rainier III avec un dispositif Indoor comme c’est le cas avec certaines structures du Monaco Yacht Show. Ce dispositif permettrait de maitriser l’impact énergétique tout en développant des opportunités événementielles pouvant permettre notamment des animations ».

L’idée d’une patinoire artificielle

Le Conseiller de Gouvernement Ministre de l’Intérieur a rétorqué : « la patinoire ne sera pas réalisée cette année à nouveau, la Mairie a déjà communiqué là-dessus, mais des réflexions sont en cours pour examiner la manière dont nous pourrions réduire drastiquement le besoin énergétique de cette installation. Nous souhaitons trouver des techniques qui permettraient de couvrir l’infrastructure, mais il faut mesurer la faisabilité et la pertinence d’une telle réalisation. Pour l’heure, nous n’avons pas d’éléments concrets, et pour le futur, cela dépendra du résultat des études ». Des études qui auraient dû, selon la Conseillère nationale, être anticipées.

Fabrice Notari, Président de la Commission des Relations Extérieures, mais surtout grand sportif ayant notamment participé aux jeux olympiques pour Monaco en ski, intervient pour proposer une alternative : « il existe des matériaux synthétiques qui reproduisent à 95 % la glisse de la glace, et qui sont totalement recyclables. Ce sont des panneaux qui permettent d’avoir une patinoire qui ne craint pas la chaleur. Holiday on Ice, parvient par exemple à réaliser de très beaux spectacles sur ces glaces synthétiques ». Le Gouvernement semble ouvert à cette idée.

« On brise l’élan de certains Monégasques »

« La patinoire est un sujet important car elle permet l’existence de plusieurs fédérations sportives, rappelle Roland Mouflard. Le patinage artistique, le hockey sur glace, le curling… Ce ne sont pas moins de 31 disciplines olympiques, soit un tiers des épreuves de sports d’hiver qui sont concernées. Je ne comprends pas que l’on puisse avoir une discontinuité sur ce type d’équipement. On brise l’élan de certains Monégasques. Aucun Monégasque, au cours des prochaines années, ne pourra participer aux Jeux Olympiques dans la mesure où l’équipement n’est pas en place », ajoute le Vice-Président pour les entreprises et l’innovation pour la Commission des Finances et de l’Économie Nationale.

Au Conseil National, la gestion de la mobilité pendant le Monaco Yacht Show fait débat

Pour l’élu, la décision de ne pas proposer de patinoire pendant deux ans n’est pas cohérente, d’autant que Monaco souhaite devenir capitale mondiale du sport 2025. Patrice Cellario a rappelé en réponse qu’il était toujours possible de s’entrainer à l’extérieur de la Principauté, tout en reconnaissant la complexité du sujet.