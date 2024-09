La Princesse Caroline assiste à la cérémonie de remise des diplômes de 21 nouveaux infirmiers

La Princesse Caroline entourée d’étudiants de l’IFSI et l’IFAS © Direction de la Communication-Frédéric Nebinger

Ils reçoivent leur diplôme après trois ans de formation pour les infirmiers et un an pour les aides-soignants.

C’est la fin de plusieurs années intenses pour les promotions IFSI et IFAS qui ont reçu leur diplôme et insigne lors de la traditionnelle cérémonie placée sous le signe de la bienveillance, de l’altérité et du don de soi.

En tant que Marraine de l’Institut, la Princesse Caroline était présente aux côtés de M. Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, M. Franck Lobono, Conseiller National représentant le Président du Conseil National, M. Thomas Brezzo, et Mme Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directrice du Centre Hospitalier Princesse Grace.

La Directrice de Institut de Formation en Soins Infirmiers, Mme Josette Piazza-Cadiou, a tenu à féliciter les étudiants pour leur travail rigoureux tout en rappelant les valeurs de l’IFSI et l’IFAS. « Depuis 1929, nos valeurs se conjuguent de la sorte : loyauté, respect, rigueur, responsabilité, compétence, bienveillance et altérité », a-t-elle rappelé lors de son discours.

Les deux majors de promotion, Laetitia Racca (IFAS) et Marine Guicheney (IFSI), quant à elles, ont chaleureusement remercié l’équipe pédagogique de l’Institut ainsi que la Direction du CHPG, soulignant la chance de se former dans un établissement d’une telle qualité.

Au total, 21 infirmiers issus de la promotion « Elie Semoun » 2021-2024 ainsi que 13 étudiants de la promotion d’aides-soignants 2023-2024 ont obtenu le précieux sésame.