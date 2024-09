Un chien de médiation s’installe à temps plein au Centre Rainier III

La médiation canine a de nombreux bienfaits sur les patients.

Le Centre Rainier III du Centre Hospitalier Princesse Grace a accueilli un nouveau membre dans son équipe : Sépia. Il s’agit d’un chien de médiation offert par l’Association Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse qui a passé huit mois à le dresser et à le former.

Cette jeune femelle labrador a intégré le service gériatrie avec un planning d’interventions, comme tout collaborateur. Les séances, préparées en amont par les équipes médico-soignantes, peuvent se dérouler de façon individuelle ou en petit collectif. Elle interviendra auprès des ainés mais aussi dans les services de psychiatrie et en médecine physique réadaptation.

Sa mission, en plus d’apporter du réconfort et de l’affection aux patients, est de les aider à exprimer plus facilement des émotions, de libérer leur parole et de diminuer leur stress. Sépia a également un rôle bénéfique sur le bien-être des patients, créant un environnement accueillant et rassurant pour eux.