Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent tout en tendresse le nouveau refuge de la SPA de Monaco

Le lundi 16 septembre, la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Monaco a inauguré son nouveau refuge à Peille, un projet ambitieux conçu pour offrir un cadre paisible aux animaux abandonnés et maltraités. Retour sur cette journée marquante aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, Présidente de l’association, symbole de l’engagement de la Principauté envers la protection animale.

C’est sous un ciel azur et une vue imprenable sur la montagne que s’est déroulée l’inauguration officielle du nouveau refuge de la SPA de Monaco, à Peille, en présence du Couple Princier, des autorités monégasques, Didier Guillaume, Ministre d’Etat, Thomas Brezzo, Président du Conseil National, Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et françaises, Laura Reynaud, Sous-préfète Nice-Montagne et Cyril Piazza, Maire de Peille, des membres du Conseil d’Administration de la SPA, parmi lesquels Camille Gottlieb, et les autres invités, notamment le Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev. Ce moment a marqué une étape décisive dans la lutte pour le bien-être animal.

Deux ans après la pose de la première pierre par le Prince Souverain et la Princesse Charlène, ce refuge ultra-moderne, bâti sur un terrain de 3 750 m², est devenu une réalité. Construit dans le respect de l’environnement, à 700 mètres d’altitude, il représente un sanctuaire pour les animaux en détresse, capable d’accueillir jusqu’à 40 chiens et 50 chats.

Le projet, financé à hauteur de 14 millions d’euros, met l’accent sur l’intégration paysagère et la protection de la faune et de la flore environnantes.

© Eric Mathon / Palais Princier

Un refuge conçu pour les besoins des animaux

L’ancien refuge de la SPA de Monaco, situé à Eze, n’était plus adapté aux exigences modernes. Entouré de constructions de villas et devenu vétuste, il ne permettait plus d’assurer le bien-être des animaux. Après des années de recherche, la commune de Peille a été choisie pour accueillir cette nouvelle infrastructure. L’architecte Mickle Bourel, en collaboration avec des experts, a conçu un bâtiment en restanque, parfaitement intégré dans ce paysage naturel exceptionnel.

Chaque détail a été pensé pour offrir aux animaux un cadre sécurisé et adapté à leurs besoins spécifiques. Le refuge est divisé en deux chenils pour héberger 40 chiens, et il dispose de zones spécialement aménagées pour les chiots, les animaux en quarantaine et les chats, avec une capacité de 50 félins, dont 7 en quarantaine. En outre, une salle dédiée aux nouveaux animaux de compagnie (NAC) et aux oiseaux a été aménagée pour répondre à des besoins ponctuels.

Un engagement fort pour le bien-être animal

L’équipe du refuge, composée de six salariés qualifiés, veille chaque jour au bien-être des animaux. Sous la direction d’une Responsable Pôle Animalier, quatre agents animaliers et un agent polyvalent assurent l’entretien des lieux et le suivi administratif. Ces professionnels, formés à la gestion des animaux, y compris les chiens agressifs, consacrent leurs journées à soigner, réhabiliter et préparer les animaux à l’adoption.

Le refuge remplit plusieurs missions cruciales : recueillir les animaux abandonnés ou trouvés en divagation à Monaco, héberger temporairement des animaux lorsque leurs propriétaires sont hospitalisés ou décédés, et venir en aide aux animaux en provenance de fourrières. Des oiseaux blessés et des NAC (nouveaux animaux de compagnie) sont également pris en charge avant d’être soignés ou relâchés.

Cette inauguration à Peille marque le début d’une nouvelle ère pour la SPA de Monaco, qui continuera à œuvrer sans relâche pour offrir une vie meilleure aux animaux en détresse. Retour en images sur ce moment fort.

Le Prince Albert II et la Princesses Charlène, entourés par Laura Reynaud, Sous-préfète Nice-Montagne et Cyril Piazza, Maire de Peille (à gauche) et par Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Didier Guillaume, Ministre d’Etat, Thomas Brezzo, Président du Conseil National et Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé (à droite) © Eric Mathon / Palais Princier

Informations pratiques :

Refuge l’Abri de la SPA de Monaco – Route de Peille, 960, Chemin des Gralhes, 06440 Peille

À 30mn en voiture de Monaco, le refuge est doté d’un parking

Accueil du public : tous les jours sur rendez-vous de 14h à 17h

Téléphone : +33(0)4 93 41 03 62 – Tous les jours de 9h à 11h15 et de 14h à 18h

Mails : Se renseigner / céder un animal : contact@spamonaco.mc – Adopter : adoption@spamonaco.mc

Site web : www.spamonaco.mc

Réseaux sociaux : Refuge l’Abri – SPA de Monaco

Avec la SPA de Monaco, aidez à trouver un foyer pour ces animaux