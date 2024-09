Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène inaugurano il nuovo rifugio della SPA di Monaco

Lunedì 16 settembre, la Société Protectrice des Animaux (SPA) di Monaco ha inaugurato il suo nuovo rifugio a Peille: un progetto ambizioso pensato per offrire un ambiente sereno agli animali abbandonati e maltrattati. Ripercorriamo insieme quest’importante giornata con il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, Presidente dell’associazione e simbolo dell’impegno del Principato per la protezione degli animali.

A Peille, sotto un cielo azzurro e con una vista mozzafiato sulle montagne, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del nuovo rifugio della SPA di Monaco alla presenza della Coppia Principesca, delle autorità monegasche tra cui Didier Guillaume, Ministro di Stato, Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale, Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Urbanistica, e delle autorità francesi, tra cui Laura Reynaud, sottoprefetto di Nice-Montagne e Cyril Piazza, Sindaco di Peille.

Pubblicità

Erano presenti anche i membri del Consiglio di Amministrazione della SPA, tra cui Camille Gottlieb, e altri ospiti come il Presidente dell’AS Monaco Dmitri Rybolovlev e Jacques Legros, presentatore del telegiornale 13 heures su TF1 e grande amante degli animali. L’evento ha segnato un passo decisivo nella lotta per il benessere degli animali.

Due anni dopo la posa della prima pietra da parte del Principe Sovrano e della Principessa Charlène, questo modernissimo rifugio, costruito su un terreno di 3.750 m², è diventato realtà. Realizzato nel rispetto dell’ambiente e a 700 metri di altitudine, è un rifugio per animali in difficoltà, in grado di ospitare fino a 40 cani e 50 gatti.

Il progetto, finanziato per 14 milioni di euro, si focalizza sull’integrazione del paesaggio e sulla protezione della flora e della fauna circostanti.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Un rifugio progettato con in mente le esigenze degli animali

L’ex rifugio della Monaco SPA, situato a Eze, non era più adatto alle esigenze attuali. Circondato da villette e ormai fatiscente, non poteva più garantire il benessere degli animali. Dopo anni di ricerche, è stato scelto il comune di Peille per l’apertura della nuova struttura. L’architetto Mickle Bourel, in collaborazione con gli esperti, ha progettato un edificio a terrazze che si integra alla perfezione in questo eccezionale paesaggio naturale.

Ogni dettaglio è stato pensato per offrire agli animali un ambiente sicuro e adatto alle loro esigenze specifiche. Il rifugio è suddiviso in due canili, che possono ospitare 40 cani, e dispone di aree appositamente attrezzate per cuccioli, animali in quarantena e gatti, con una capacità di 50 felini, di cui 7 in quarantena. Inoltre, è stata allestita una zona dedicata ai nuovi animali da compagnia (NAC) e agli uccelli, organizzata per rispondere a esigenze specifiche.

Un grande impegno per il benessere degli animali

Lo staff del rifugio, composto da sei dipendenti qualificati, provvede ogni giorno al benessere degli animali. Sotto la direzione di un responsabile, quattro addetti alla cura degli animali e un membro del personale multi-specializzato si occupano della manutenzione dei locali e del follow-up amministrativo. Questi professionisti, formati nella gestione degli animali, compresi i cani aggressivi, dedicano le loro giornate alla cura, alla riabilitazione e alla preparazione degli animali per l’adozione.

Il rifugio svolge una serie di compiti cruciali: accoglie gli animali abbandonati o trovati in giro per Monaco, fornisce una sistemazione temporanea agli animali quando i loro proprietari sono ricoverati in ospedale o deceduti e aiuta gli animali provenienti dai canili. Anche gli uccelli feriti e i NAC (nuovi animali da compagnia) vengono accuditi prima di essere curati o liberati.

Questa inaugurazione a Peille segna l’inizio di una nuova era per la SPA di Monaco, che continuerà a lavorare instancabilmente per offrire una vita migliore agli animali in difficoltà. Ecco una carrellata dei momenti salienti.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, insieme a Laura Reynaud, sottoprefetto di Nice-Montagne e Cyril Piazza, Sindaco di Peille (a sinistra) e a Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Urbanistica, Didier Guillaume, Ministro di Stato, Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale e Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute (a destra) © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Informazioni pratiche:

Refuge l’Abri de la SPA de Monaco – Route de Peille, 960, Chemin des Gralhes, 06440 Peille

A 30 minuti di auto da Monaco, il rifugio dispone di un parcheggio

Apertura al pubblico: tutti i giorni su appuntamento dalle 14:00 alle 17:00

Telefono: +33(0)4 93 41 03 62 – Tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:15 e dalle 14:00 alle 18:00

Mail: Per informazioni/cedere un animale: contact@spamonaco.mc – Per adottare: adoption@spamonaco.mc

Sito web: www.spamonaco.mc

Canali social: Refuge l’Abri – SPA de Monaco

Aiutate la Spa di Monaco a trovare una casa per questi animali