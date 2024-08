Quels sports extrêmes pratiquer à Monaco et ses alentours ?

La Principauté et ses environs regorgent de lieux et d’adresses pour les amateurs de sensations fortes. Découvrez quelques-uns de nos bons plans.

Le parapente à Roquebrune-Cap-Martin

Vous rêvez de survoler la Principauté et la Côte d’Azur comme un oiseau ? N’attendez plus. Imagin’Air est là pour vous.

Depuis 2004, la structure accueille passionnés et curieux au bord de la Méditerranée en hiver depuis Roquebrune Cap Martin et aux portes du Mercantour, l’été depuis la Colmiane.

Survoler la baie de Monaco en parapente, une expérience inoubliable (Photo © Imagin’Air)

L’occasion de découvrir le parapente en biplace avec des moniteurs confirmés. Mais surtout de survoler des paysages à couper le souffle.

Du 1er octobre au 30 avril, la plage du Golf Bleu vous offrira un atterrissage inoubliable. Avec en prime, au décollage, un panorama de rêve sur la Côte d’Azur, de Monaco à Vintimille.

Une école de parapente est également ouverte toute l’année. Elle vous permettra de découvrir des sites privilégiés pour la pratique du vol libre, à Tende, Sospel ou encore Auron.

En savoir +

Plusieurs offres sont disponibles, du simple baptême découverte en biplace (100 euros les 15 minutes) au stage de perfectionnement en autonomie pour les niveau bleu du brevet de pilote (à partir de 190 euros la journée pour une personne).

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet imagin-air.com ou par téléphone au 06 60 72 60 43.

La plongée sous-marine au Larvotto

Quoi de mieux qu’une petite exploration des fonds marins en plein coeur de la Principauté ?

Sur la plage du Larvotto, l’Académie Monégasque de la Mer permet de se former et de se spécialiser dans les disciplines de la plongée en apnée, de la plongée scaphandre, du sauvetage aquatique et du secours civique à partir de 8 ans.

Vivez un baptême de plongée inoubliable dans la baie du Larvotto (Photo ©Académie Monégasque de la Mer)

Le tout dirigé par Pierre Frolla, instructeur d’apnée et de plongée scaphandre, moniteur de secourisme, coordinateur des activités subaquatiques de Monaco et recordman du monde d’apnée à quatre reprises.

Des stages pour les enfants sont également possibles l’été, sur les mois de juillet et août. L’occasion pour les plus jeunes d’apprivoiser les fonds marins aux côtés de l’icône locale.

En savoir +

Académie Monégasque de la mer, plage du Larvotto, 98000 Monaco

La formule découverte de plongée en apnée est disponible au prix de 130 euros. Les stages pour les enfants sont eux fixés à 600 euros pour la semaine. Pour 150 euros, il est également possible de souscrire à une cotisation annuelle freediver.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet academiemonegasquedelamer.com ou par téléphone au 06 78 63 50 52.

Le VTT électrique à Peille

Besoin d’évasion ? Alors n’attendez plus et partez sillonner les sentiers escarpés de l’arrière-pays monégasque.

À moins de 30 minutes de la Principauté, Peille Adventure vous propose un large choix de vélos à assistance électrique.

La Côte d’Azur ou le paradis du VTT (Photo © Unsplash)

De quoi doser votre effort comme bon vous semble et arpenter les montées les plus abruptes.

Du col de Braus à la cime des Cabanelles en passant par le col de la Madone, Peille et ses alentours vous offriront de vastes étendues pour toutes vos sorties.

En savoir +

Peille Adventure, 44 Rue de l’Orme, 06440 Peille

Il est possible de réserver un vélo électrique à la journée ou à la demi-journée (au choix de 9h à 13h ou de 14h à 18h). Plusieurs tarifs sont affichés, à partir de 35 euros la demi-journée et 50 euros la journée complète.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet peilleadventure.fr ou par téléphone au 06 78 03 22 15.

L’escalade à l’Espace Saint Antoine

Le Club Alpin Monégasque vous propose de découvrir l’escalade sportive et de vous perfectionner en salle et sur sites naturels tout au long de l’année.

Que vous soyez débutants ou experts, initiations et entraînements sont proposés à la salle d’escalade de l’Espace Saint Antoine.

L’Espace Saint-Antoine vous permet d’escalader plusieurs parcours (Photo © Direction de la Communication / Stephane Danna)

Une salle qui se compose d’une pièce pour l’escalade de bloc et d’une pièce pour l’escalade sur un mur artificiel d’environ sept mètres, avec une quinzaine de relais.

De mai à août, le Club Alpin Monégasque propose également des sorties sur les falaises des secteurs de la Turbie. L’occasion de valider en nature ses acquis obtenus en salle tout au long de l’année.

En savoir +

Club Alpin Monégasque, 12 avenue des Castelans, 98000 Monaco

Une cotisation annuelle est disponible sur la période allant du 1er septembre jusqu’au 31 août. Elle est gratuite pour les moins de 10 ans et les plus de 80 ans, de 25 euros pour les mineurs et étudiants, de 50 euros pour les adultes et de 200 euros pour l’école d’escalade.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet club-alpin.mc

Le Canoë-kayak à La Colle-sur-Loup

Dans le cadre naturel des Rives du Loup, partez à l’aventure à bord d’un canoë-kayak, en famille ou entre amis.

Située à l’entrée du parc départemental des rives du Loup, la base nautique vous offre tout au long de la rivière des alternances de zones d’eaux plates et de courants calmes, qui vous permettront d’apprécier la beauté du parc.

Le club de la championne olympique Emilie Fer propose plusieurs formules de descente dans le Loup (Photo ©SPCOC Canoë Kayak)

Mais aussi de découvrir en autonomie le kayak et le stand up paddle. Des séances de kayak spécialement pour les anniversaires, à destination des enfants âgés de 8 à 14 ans, sont également disponibles.

Durant les vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint, des stages sont aussi au programme pour les plus jeunes.

En savoir +

SPCOC Canoë Kayak du Loup, chemin de la Fuontsanta, 06480 La Colle-sur-Loup

La descente du Loup, d’environ 1h30, se fait à partir de deux personnes et de douze ans minimum. Comptez 20 euros et prévoyez maillot de bain, chaussures fermées et serviette. Les stages découvertes pour les enfants sont eux à 165 euros par enfant pour les cinq jours.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet canoekayakduloup.com ou par téléphone au 06 86 00 68 05.

Article rédigé par Romain Boisaubert