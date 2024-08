Sport estremi: quali praticare a Monaco e dintorni?

Il Principato e i suoi dintorni sono ideali per gli amanti del brivido. Ecco alcuni dei nostri migliori consigli.

Parapendio a Roquebrune-Cap-Martin

Sognate di volare sul Principato e la Costa Azzurra come un uccello? Imagin’Air vi aspetta.

Pubblicità

Dal 2004, la struttura accoglie appassionati e curiosi sulle rive del Mediterraneo, in inverno a Roquebrune Cap Martin e alle porte del Mercantour, in estate a La Colmiane.

Il parapendio sulla baia di Monaco, un’esperienza indimenticabile (Foto © Imagin’Air)

È la vostra occasione per scoprire il parapendio in tandem con istruttori esperti, ma soprattutto di sorvolare paesaggi mozzafiato.

Dal 1° ottobre al 30 aprile, potrete fare un atterraggio indimenticabile sulla spiaggia del Golf Bleu. Mentre al decollo, potrete godere di un panorama da sogno sulla Costa Azzurra, da Monaco a Ventimiglia.

C’è anche una scuola di parapendio aperta tutto l’anno, che vi consentirà di scoprire i migliori luoghi per il parapendio a Tende, Sospel e Auron.

Per saperne di più

Sono previste diverse offerte, dal semplice battesimo del volo in biposto (100 euro per 15 minuti) al corso avanzato per il brevetto da piloti livello blu (da 190 euro al giorno per una persona).

Per ulteriori informazioni, visitate il sito imagin-air.com o chiamate il numero 06 60 72 60 43.

Immersioni al Larvotto

Cosa c’è di meglio di esplorare i fondali marini nel cuore del Principato?

L’Académie Monégasque de la Mer, sulla spiaggia del Larvotto, permette di formarsi e specializzarsi in aree come l’apnea, le immersioni subacquee, il salvataggio in acqua e il primo soccorso a partire dagli 8 anni.

Fate un battesimo dell’acqua indimenticabile nella Baia del Larvotto (Foto ©Académie Monégasque de la Mer)

Il tutto sotto la guida di Pierre Frolla, istruttore di apnea, di immersione subacquea e di primo soccorso, coordinatore delle attività subacquee di Monaco e quattro volte detentore del record mondiale di apnea.

A luglio e agosto sono disponibili anche corsi estivi per bambini: una grande opportunità per i più piccoli di avvicinarsi ai fondali marini insieme a questa icona locale.

Per saperne di più

Académie Monégasque de la mer, spiaggia del Larvotto, 98000 Monaco

Il pacchetto per l’introduzione allo snorkeling ha un costo di 130 euro. I corsi per bambini partono da 600 euro a settimana. È disponibile anche un abbonamento annuale per apneisti al prezzo di 150 euro.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web academiemonegasquedelamer.com o chiamate il numero 06 78 63 50 52.

Mountain bike elettrica a Peille

Avete voglia di staccare la spina? Allora non aspettate oltre e partite per i ripidi sentieri dell’entroterra monegasco.

A meno di 30 minuti dal Principato, Peille Adventure offre un’ampia scelta di biciclette a pedalata assistita.

La Costa Azzurra, paradiso delle mountain bike (Foto © Unsplash)

Una scelta saggia per dosare lo sforzo come meglio preferite e affrontare le salite più ripide.

Dal Col de Braus alla vetta delle Cabanelles passando per il Col de la Madone, Peille e i suoi dintorni offrono spazi immensi e vari per tutte le vostre escursioni.

Per saperne di più

Peille Adventure, 44 Rue de l’Orme, 06440 Peille

È possibile prenotare una bicicletta elettrica per l’intera giornata o per mezza giornata (dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18). Sono disponibili vari prezzi, a partire da 35 euro per la mezza giornata e 50 euro per la giornata intera.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web peilleadventure.fr o chiamate il numero 06 78 03 22 15.

Arrampicata all’Espace Saint Antoine

Con il Club Alpin Monégasque avete la possibilità di scoprire l’arrampicata sportiva e di perfezionarvi sia nello spazio interno che nei siti naturali durante tutto l’anno.

Che siate principianti o esperti, presso la palestra di arrampicata Espace Saint Antoine troverete corsi introduttivi e sessioni di allenamento.

All’Espace Saint-Antoine avrete diversi percorsi tra cui scegliere (Foto © Direzione della Comunicazione / Stephane Danna)

La palestra presenta una sala boulder e una sala per l’arrampicata su una parete artificiale di sette metri, con una quindicina di soste.

Da maggio ad agosto, il Club Alpin Monégasque organizza anche uscite nelle falesie intorno a La Turbie. È un’ottima occasione per mettere in pratica quanto appreso in palestra durante l’anno.

Per saperne di più

Club Alpin Monégasque, 12 avenue des Castelans, 98000 Monaco

È possibile sottoscrivere un abbonamento annuale per il periodo dal 1° settembre al 31 agosto. Gratuito per i minori di 10 anni e gli over 80, 25 euro per i minori e gli studenti, 50 euro per gli adulti e 200 euro per la scuola di arrampicata.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web club-alpin.mc.

Canoa a La Colle-sur-Loup

Partite per un’avventura in canoa-kayak, con la famiglia o con gli amici, nella cornice naturale delle Rives du Loup.

All’ingresso del parco Rives du Loup, con un’alternanza di acque piatte e correnti calme lungo tutto il fiume, il centro di sport nautici vi farà apprezzare la bellezza del parco.

Il club gestito dalla campionessa olimpica Emilie Fer offre una serie di percorsi per scendere nel Loup (Foto ©SPCOC Canoë Kayak)

Potete anche scoprire il kayak e lo stand-up paddle in autonomia. Sono disponibili anche sessioni speciali di kayak di compleanno per bambini dagli 8 ai 14 anni.

Durante le vacanze di Pasqua, quelle estive e autunnali, sono proposti anche corsi per i bambini più piccoli.

Per saperne di più

SPCOC Canoë Kayak du Loup, chemin de la Fuontsanta, 06480 La Colle-sur-Loup

La discesa del Loup, che dura circa 1 ora e mezza, è per due o più persone a partire da dodici anni. Costa 20 euro e bisogna avere un costume da bagno, scarpe chiuse e un asciugamano. I corsi introduttivi per bambini hanno un costo di 165 euro a bambino e durano cinque giorni.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web canoekayakduloup.com o chiamate il numero 06 86 00 68 05.

Articolo scritto da Romain Boisaubert