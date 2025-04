Rolex Monte-Carlo Masters 2025: Berrettini, Dimitrov e Zverev, tre residenti monegaschi in foto

Questo mercoledì, Grigor Dimitrov ha eliminato il monegasco Valentin Vacherot in tre set © Yaro Monaco Photographer

Appuntamento imperdibile della stagione su terra battuta, il prestigioso torneo monegasco attira ogni anno le più grandi stelle del tennis mondiale. Tra queste, diversi protagonisti del circuito ATP hanno scelto di vivere nel Principato. Tre di loro hanno incrociato il nostro obiettivo.

A pochi chilometri da casa, calcano la terra rossa del Monte-Carlo Country Club come se fossero nel proprio giardino. Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipás, Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev e Alexander Zverev sono tra i nomi di punta del torneo… e hanno un’altra cosa in comune: sono tutti residenti monegaschi. Vi portiamo a scoprire – attraverso le immagini – tre di questi campioni, che si fanno notare tanto sul campo quanto per le strade del Principato.

© Yaro Monaco Photographer

Matteo Berrettini

Giorno 3 : M. Berrettini (ITA) / M. Navone (ARG) → Vittoria Berrettini 6-4 6-4.

: M. Berrettini (ITA) / M. Navone (ARG) → Vittoria Berrettini 6-4 6-4. Giorno 4: M. Berrettini (ITA) / A. Zverev (GER) → Vittoria Berrettini 2-6 6-3 7-5.

© Yaro Monaco Photographer

Grigor Dimitrov

Giorno 4 : G. Dimitrov (BUL) / N. Jarry (CHI) → Vittoria Dimitrov 6-3 6-4.

: G. Dimitrov (BUL) / N. Jarry (CHI) → Vittoria Dimitrov 6-3 6-4. Giorno 5: V. Vacherot (MON) / G. Dimitrov (BUL) → Vittoria Dimitrov 6-4 3-6 1-6.

© Yaro Monaco Photographer

Alexander Zverev

© Yaro Monaco Photographer

