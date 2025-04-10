Фоторепортаж с Rolex Monte-Carlo Masters 2025: Маттео Берреттини, Григор Димитров и Александр Зверев – резиденты Монако

В эту среду Григор Димитров в трех сетах одержал победу над монегаском Валентином Вашро © Yaro Monaco Photographer

Престижный турнир на грунтовом корте в Монако ежегодно собирает крупнейших звёзд мирового тенниса. Некоторые из них – включая лидеров рейтинга ATP – решили обосноваться в Княжестве. Наш фоторепортаж – о трёх таких звёздах.

Всего в нескольких километрах от дома они гуляют по грунту Monte-Carlo Country Club как по родному. Новак Джокович, Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Даниил Медведев и Александр Зверев имеют ещё кое-что общее: все они – резиденты Монако. Фотографии троих чемпионов, блиставших как на кортах, так и на улицах Княжества – в нашем материале.

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© Yaro Monaco Photographer

Маттео Берреттини

Третий день турнира: М. Берреттини (Италия) / М. Навоне (Аргентина): Победа Берритини 6-4, 6-4.

М. Берреттини (Италия) / М. Навоне (Аргентина): Победа Берритини 6-4, 6-4. Четвёртый день турнира: М. Берреттини (Италия) / А. Зверев (Германия): Победа Берритини 2-6, 6-3, 7-5.

© Yaro Monaco Photographer

Григор Димитров

Четвёртый день турнира: Г. Димитров (Болгария / Н. Ярри (Чили): Победа Димитрова 6-3, 6-4.

Г. Димитров (Болгария / Н. Ярри (Чили): Победа Димитрова 6-3, 6-4. Пятый день турнира: В. Вашро (Монако) / Г. Димитров (Болгария): Победа Димитрова 4-6, 6-3, 6-1.

© Yaro Monaco Photographer

Александр Зверев

Третий день турнира: М. Берреттини (Италия) / М. Навоне (Аргентина): Победа Берритини 6-4, 6-4.

© Yaro Monaco Photographer

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