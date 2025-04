En images : Le Prince Albert II rend hommage à Elizabeth-Ann de Massy en renommant l’ancien Court n°2 du Rolex Monte-Carlo Masters

Ce samedi 5 avril, le Rolex Monte-Carlo Masters a écrit une nouvelle page de son histoire en rebaptisant officiellement l’ancien Court n°2 en « Court Elizabeth-Ann de Massy ». Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Prince Albert II et de Mélanie-Antoinette de Massy, Présidente du tournoi et fille de la Baronne.

Figure incontournable du tennis monégasque et international, la Baronne Elizabeth-Ann de Massy voit son dévouement reconnu au cœur même de ce prestigieux tournoi. Désormais troisième court principal, cette enceinte accueillera jusqu’à quatre matchs quotidiens du 5 au 10 avril, offrant une vitrine idéale pour certaines des rencontres les plus attendues.

Publicité

L’événement a réuni plus d’une trentaine de joueurs participant à l’édition 2025, parmi lesquels plusieurs stars du Top 10 mondial. Alexander Zverev, Novak Djokovic, Jack Draper, Holger Rune et Stefanos Tsitsipas (triple vainqueur) ont notamment fait le déplacement. Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Richard Gasquet et Valentin Vacherot étaient également présents, tout comme d’anciens champions tels que Stan Wawrinka et Fabio Fognini.

© Axel Bastello / Palais Princier – G.Bouvet / SMETT

Rolex Monte-Carlo Masters 2025 : 9 des 10 meilleurs joueurs du monde répondent présent à Monaco, découvrez la liste des engagés

Des innovations logistiques au service du prestige

À l’issue de la cérémonie, Mélanie-Antoinette de Massy a guidé le Prince Souverain dans une visite du nouveau « Players Village », en empruntant le parcours quotidien spécialement conçu pour les joueurs durant le tournoi. Cette initiative reflète sa volonté d’offrir une expérience toujours plus haut de gamme aux joueurs et à leurs proches.

Dans une démarche d’amélioration constante, un tunnel éphémère relie désormais le Monte-Carlo Beach Club au Monte-Carlo Country Club. Cette liaison inédite crée une continuité harmonieuse entre les deux sites, transformant l’ensemble en un espace unifié, fluide et exclusif. Cette évolution logistique majeure permet d’étendre de 35% le périmètre du tournoi, avec la création d’espaces privatifs au sein de l’enceinte du Rolex Monte-Carlo Masters.

© Axel Bastello / Palais Princier – G.Bouvet / SMETT

Rolex Monte-Carlo Masters : Dates, nouveautés, format… Tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2025