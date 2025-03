Rolex Monte-Carlo Masters 2025 : 9 des 10 meilleurs joueurs du monde répondent présent à Monaco, découvrez la liste des engagés

C’est officiel, la liste est tombée ! À moins d’un mois du coup d’envoi du Rolex Monte-Carlo Masters, les fans de tennis sont déjà impatients de découvrir l’édition 2025 qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle. Du 5 au 13 avril, la légendaire terre battue du Monte-Carlo Country Club accueillera les plus grands noms du circuit ATP, voici lesquels.

Le Rolex Monte-Carlo Masters est sans aucun doute l’un des moments phares de la saison de tennis, et cette 118ᵉ édition s’annonce à la hauteur des attentes. Lors d’un déjeuner de presse qui s’est tenu à l’Hôtel de Poulpry à Paris, David Massey, Directeur du tournoi, a officiellement révélé la liste des joueurs engagés. Et pour le plus grand bonheur des spectateurs, l’édition 2025 accueillera 9 des 10 meilleurs joueurs mondiaux.

Le coup d’envoi de cette 118ᵉ édition sera donné le vendredi 4 avril, avec le tirage au sort du tableau final qui se déroulera au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, hôtel officiel du tournoi. Une occasion unique de découvrir les premiers affrontements de ce tournoi prestigieux en présence de Stefanos Tsitsipas, tenant du titre.

L’élite du tennis à Monaco

À l’exception du numéro un mondial Jannik Sinner, suspendu jusqu’en mai 2025, la Principauté verra défiler les stars du tennis : l’Allemand Alexander Zverev (N°2), finaliste de l’Open d’Australie 2025, l’Espagnol Carlos Alcaraz (N°3), l’Américain Taylor Fritz (N°4), le Norvégien Casper Ruud (N°5), le Russe Daniil Medvedev (N°6), le Russe Andrey Rublev (N°7), le Grec Stefanos Tsitsipas (N°9), triple vainqueur du tournoi monégasque, ainsi que l’Australien Alex de Minaur (N°10).

Du côté des Français, plusieurs noms bien connus du public tricolore seront également au rendez-vous. Ugo Humbert (N°19), auteur d’une belle saison avec une victoire à Marseille, Arthur Fils (N°21), Giovanni Mpetshi Perricard (N°30), Gaël Monfils (N°42) et Alexandre Muller (N°44) représenteront fièrement la France et viendront pimenter la compétition.

Un tournoi de prestige

À l’instar du Grand Prix de Formule 1 ou du Monaco Yacht Show, le Rolex Monte-Carlo Masters fait battre le cœur de la Principauté. L’an dernier, plus de 148 000 spectateurs ont assisté aux matchs, tandis que les réseaux sociaux ont explosé avec 240 millions de vues. L’édition 2025 ne fera pas exception, avec une couverture mondiale garantie.

Eurosport diffusera l’intégralité des matchs, tandis que France Télévisions proposera un match par jour sur sa plateforme france.tv, et la finale sera diffusée sur France 4. De plus, Sky Italia, Sky UK et Sky Germany complèteront le dispositif, assurant une diffusion à l’international.

Un week-end dédié aux jeunes passionnés

Le week-end qui précédera le tournoi sera également l’occasion de vivre des moments privilégiés. Le samedi 5 avril à 11h, une exhibition de mini-tennis se tiendra à Mareterra, le tout nouveau écoquartier de la Principauté, pour les plus jeunes.

Le dimanche 6 avril, une journée spéciale leur permettra également de plonger dans l’univers du Rolex Monte-Carlo Masters. De nombreuses surprises sont à prévoir pour les enfants, comme la présence de deux des meilleurs joueurs du tableau final du tournoi !

