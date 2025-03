250 intérimaires recrutés pour le Rolex Monte-Carlo Masters

Les candidats intéressés par ces opportunités peuvent consulter l'offre et postuler avant le 12 mars ©adeccogroup

Pour assurer le bon succès du prestigieux tournoi ATP 1000 sur terre battue, qui se tiendra du 5 au 13 avril 2025, 250 professionnels de l’événementiel, de la logistique, de l’accueil, du commerce et de la restauration sont recherchés.

Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une tradition, avec plus de 800 professionnels mobilisés chaque année pour garantir le succès du premier tournoi de la saison.

Les profils recherchés incluent des contrôleurs chargés de vérifier les billets, des placeurs pour organiser l’occupation des tribunes, des caissiers, des hôtes et hôtesses pour accueillir le public, ainsi que des employés polyvalents et chefs de rang pour le service dans les restaurants et stands partenaires.

Le recrutement est piloté par le groupe Adecco, partenaire officiel du tournoi depuis 22 ans, en collaboration avec une vingtaine d’agences azuréennes et sa filiale monégasque.

« Après plus de 20 ans de partenariat, nous sommes toujours très fiers de pouvoir contribuer au succès du Rolex Monte-Carlo Masters. Cette année encore nous mobiliserons nos compétences et expertises pour recruter et gérer les contrats des nombreux acteurs engagés dans la réussite de ce temps fort du tennis international », a souligné Cédric Brosette, directeur commercial Adecco.

Les candidats peuvent postuler en ligne jusqu’au 12 mars via le lien de candidature mis à disposition.

