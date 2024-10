Dates, billetterie… Tout ce qu’il faut savoir sur le Rolex Monte-Carlo Masters 2025

Les billets pour la nouvelle édition du Rolex Monte-Carlo Masters 2025 sont bientôt disponibles et il vaudrait mieux s’y prendre à l’avance !

Du 5 au 13 avril 2025, les courts du Monte-Carlo Country Club accueilleront les meilleurs tennismen du monde dans le cadre du Rolex Monte-Carlo Masters. Et bonne nouvelle : la billetterie ouvre bientôt pour ce tournoi appartenant à la plus haute catégorie de l’ATP qui sont les ATP World Master 1000.

Pour information, elle est même déjà ouverte pour les ventes Privilège Fidélité. Depuis le mardi 1er octobre, les clients de la réservation présents sur l’édition 2024 ont reçu un mail avec leur accès individuel.

L’accès Grand Public, quant à lui, ouvrira à partir du mardi 15 octobre à 9h00 via le site internet du tournoi.

1 850€ pour une expérience tout confort

Du côté des tarifs, ceux qui veulent assister aux qualifications du premier jour sur le court Rainier III devront débourser entre 40 et 75€ en fonction de la place. Un prix qui prend de la valeur jour après jour, jusqu’à atteindre 230€ en catégorie prestige lors des demi-finales.

Il existe également des pass pour les deux journées de qualifications entre 70 et 130€, pour les demi-finales et finales entre 175 et 415€, pour les quarts de finale, les demi-finales et finales de 260 à 1 155€. Enfin, un pass tournoi couvrant les neuf jours de compétition est proposé à la vente pour la somme considérable de 1 850€ en Super Cat.

À savoir que le prix des billets augmente de quelques euros lorsqu’il est pris directement au guichet. Et les pass sont réservables seulement à l’avance !