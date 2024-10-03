Даты, продажа билетов — всё, что нужно знать о Rolex Monte-Carlo Masters 2025

Билеты на Rolex Monte-Carlo Masters 2025 вот-вот поступят в продажу, поэтому поспешите, чтобы успеть купить их заранее!

С 5 по 13 апреля 2025 года теннисные корты загородного клуба Монте-Карло вновь примут лучших игроков мирового тенниса на турнире Rolex Monte-Carlo Masters. И вот отличная новость: скоро начнётся продажа билетов на этот престижный турнир чемпионата ATP World Master 1000.

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Для тех, кто хочет приобрести билеты раньше остальных, доступна программа Fidelity Privilege. Уже с 1 октября клиенты, покупавшие билеты на турнир 2024 года, получили по электронной почте персональные приглашения для предварительного бронирования.

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Если же вы не успели воспользоваться привилегией предварительной покупки, не расстраивайтесь: продажа билетов для всех остальных откроется во вторник, 15 октября, в 9:00 утра на официальном сайте турнира.

1 850 евро за комфорт и незабываемые впечатления

Цены на билеты для любителей тенниса, которые хотят посетить отборочные туры в первый день на корте Ренье III, варьируются от 40 до 75 евро, в зависимости от выбранного места. С каждым днем стоимость растет и достигает 230 евро в категории «Престиж» на полуфиналы.

Для зрителей также доступны абонементы на два дня квалификации – от 70 до 130 евро. Если же вас интересуют полуфиналы и финалы, то стоимость пропусков составляет от 175 до 415 евро. Абонементы на четвертьфиналы, полуфиналы и финалы стоят от 260 до 1 155 евро. Для тех, кто планирует насладиться всем турниром, есть полный турнирный абонемент на все девять дней – он обойдется в 1 850 евро в категории Super Cat.

Важно помнить, что при покупке билетов в кассе их стоимость может немного увеличиться. А вот забронировать турнирный абонемент можно только заранее!