Rolex Monte-Carlo Masters: знакомимся с участниками турнира этого года

Новак Джокович – на корте в этом году (Фото Rolex Monte-Carlo Masters)

Во вторник Давид Массе, директор турнира, огласил список участников Rolex Monte-Carlo Masters 2024, который пройдет с 6 по 14 апреля этого года.

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Ознакомив в прошлом месяце с основными новинками этого года, Давид Массе перечислил теннисистов, которые будут бороться за кубок после прошлогоднего триумфа Андрея Рублева.

Как и ожидалось, участие в турнире примут десять первых теннисистов ATP. В первую очередь – Новак Джокович (№ 1), обладатель трех титулов Большого шлема прошлого года, Карлос Алькарас (№ 2), недавний победитель Netflix Slam, и Янник Синнер (№ 3), последний победитель Открытого чемпионата Австралии.

Нынешний обладатель титула, Андрей Рублев (№ 5) тоже будет на корте, как и Даниил Медведев (№ 4), Александр Зверев (№ 6), Хуберт Хуркач (№ 8), Каспер Рууд (№ 9), Алекс де Минор (№ 10), Стефанос Циципас (№ 11), а также Хольгер Руне (№ 7), финалист турнира 2023 года.

Рафаэль Надаль остается под вопросом

Официальной информации об участии Рафаэля Надаля пока не было, но директор турнира полон оптимизма в этом вопросе. Испанец должен триумфально вернуться на грунтовый корт Rolex Monte-Carlo Masters, он любит этот турнир и выигрывал его одиннадцать раз.

Окончательная таблица будет дополнена семью участниками из квалификационного списка и четырьмя участниками по особому приглашению, среди которых могут оказаться представители Монакской федерации тенниса, например, Валентен Вашро и Люка Катарина. Таким образом в турнире сразятся в общей сложности 56 теннисистов.