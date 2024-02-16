Rolex Monte-Carlo Masters: что нового в этом году?
За несколько недель до начала самого престижного турнира на глиняных кортах после «Ролан Гаррос» директор Rolex Monte-Carlo Masters Давид Массе (David Massey) поделился ключевыми особенностями предстоящего турнира 2024 года.
В конференц-зале Columbia Room отеля Monte-Carlo Bay Hotel & Resort руководство турнира вместе с президентом Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP Андреа Гауденци встретилось с партнёрами и журналистами, чтобы оценить подготовку за менее чем два месяца до старта соревнований, запланированных с 6 по 14 апреля.
После того как в 2023 году турнир посетило рекордное количество зрителей – более 140 000 человек за неделю, что стало беспрецедентным случаем для этого престижного события, 2024 год уже стартует с высокой планки, так как уровень предварительных бронирований уже на 30% выше, чем в прошлом году.
«Мы вышли на предел наших возможностей, — с улыбкой заявил Давид Массе. — Мы готовы принять всех желающих и надеемся, что каждый зритель получит максимальное удовольствие от турнира, в котором участвуют лучшие ракетки мира».
В числе ожидаемых участников – Новак Джокович (Novak Djokovic), Янник Синнер (Jannik Sinner), Даниил Медведев и Карлос Алькарас (Carlos Alcaraz). Вопрос об участии одиннадцатикратного победителя турнира Рафаэля Надаля (Rafael Nadal), который в начале года вернулся на корты в Брисбене, а затем отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, остается открытым.
Улучшенный обзор и новые трансляции
«Рафаэль Надаль стремится играть на всех турнирах, которые имеют для него особое значение. Мы очень надеемся, что он будет в форме, — отметил Дэвид Мэсси. — Я обсуждал это с его командой, и он хочет выступить здесь после участия в турнире в Индиан-Уэлсе (6-17 марта). Возможно, это станет его двенадцатой победой». Окончательный список участников будет объявлен 12 марта в Париже.
Среди ключевых нововведений, анонсированных в этом году и вызвавших немало дискуссий, особое внимание привлекло улучшение видимости кортов. В частности, трибуна Tribune Mer будет поднята на два метра, что позволит обеспечить лучшую видимость для зрителей и улучшить качество телевизионной трансляции за счет добавления 26 новых лож.
Турнир в этом году будет транслироваться не только по Eurosport, но и по FranceTV. При этом FranceTV возобновит трансляцию одного матча в день и финала в открытом доступе на канале France 4. Кроме того, будет создана новая зона питания и напитков под названием Break Point, которая еще больше разнообразит уже существующий широкий ассортимент.
В соответствии с традицией прошлых лет, ожидается, что онлайн-продажа билетов будет завершена задолго до старта соревнований. Однако для тех, кто не успел приобрести билеты заранее, организаторы турнира и Мелани-Антуанетт де Масси предусмотрели возможность ежедневной покупки ограниченного количества билетов непосредственно в кассах Monte-Carlo Country Club во время проведения мероприятия. Данная инициатива подчеркивает стремление руководства обеспечить доступность турнира для всех желающих.