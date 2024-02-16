Rolex Monte-Carlo Masters: что нового в этом году?

За несколько недель до начала самого престижного турнира на глиняных кортах после «Ролан Гаррос» директор Rolex Monte-Carlo Masters Давид Массе (David Massey) поделился ключевыми особенностями предстоящего турнира 2024 года.

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В конференц-зале Columbia Room отеля Monte-Carlo Bay Hotel & Resort руководство турнира вместе с президентом Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP Андреа Гауденци встретилось с партнёрами и журналистами, чтобы оценить подготовку за менее чем два месяца до старта соревнований, запланированных с 6 по 14 апреля.

После того как в 2023 году турнир посетило рекордное количество зрителей – более 140 000 человек за неделю, что стало беспрецедентным случаем для этого престижного события, 2024 год уже стартует с высокой планки, так как уровень предварительных бронирований уже на 30% выше, чем в прошлом году.

На презентации присутствовали Давид Массе, Мелани-Антуанетт де Масси, Патрис Селларио и Андреа Гауденци (Фото © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью)

«Мы вышли на предел наших возможностей, — с улыбкой заявил Давид Массе. — Мы готовы принять всех желающих и надеемся, что каждый зритель получит максимальное удовольствие от турнира, в котором участвуют лучшие ракетки мира».

В числе ожидаемых участников – Новак Джокович (Novak Djokovic), Янник Синнер (Jannik Sinner), Даниил Медведев и Карлос Алькарас (Carlos Alcaraz). Вопрос об участии одиннадцатикратного победителя турнира Рафаэля Надаля (Rafael Nadal), который в начале года вернулся на корты в Брисбене, а затем отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, остается открытым.

Улучшенный обзор и новые трансляции

«Рафаэль Надаль стремится играть на всех турнирах, которые имеют для него особое значение. Мы очень надеемся, что он будет в форме, — отметил Дэвид Мэсси. — Я обсуждал это с его командой, и он хочет выступить здесь после участия в турнире в Индиан-Уэлсе (6-17 марта). Возможно, это станет его двенадцатой победой». Окончательный список участников будет объявлен 12 марта в Париже.

Среди ключевых нововведений, анонсированных в этом году и вызвавших немало дискуссий, особое внимание привлекло улучшение видимости кортов. В частности, трибуна Tribune Mer будет поднята на два метра, что позволит обеспечить лучшую видимость для зрителей и улучшить качество телевизионной трансляции за счет добавления 26 новых лож.

🎾 Le @ROLEXMCMASTERS, c’est déjà dans moins de 2 mois ! ⏳



Après une année record en terme de fréquentation en 2023, avec plus de 140 000 visiteurs, l’édition 2024 part sur les mêmes bases avec déjà un taux de réservation supérieur de 30%#RolexMonteCarloMasters #Tennis #ATP pic.twitter.com/EBokjLJyqN — Romain Boisaubert (@R_Boisaubert) February 15, 2024

Турнир в этом году будет транслироваться не только по Eurosport, но и по FranceTV. При этом FranceTV возобновит трансляцию одного матча в день и финала в открытом доступе на канале France 4. Кроме того, будет создана новая зона питания и напитков под названием Break Point, которая еще больше разнообразит уже существующий широкий ассортимент.

В соответствии с традицией прошлых лет, ожидается, что онлайн-продажа билетов будет завершена задолго до старта соревнований. Однако для тех, кто не успел приобрести билеты заранее, организаторы турнира и Мелани-Антуанетт де Масси предусмотрели возможность ежедневной покупки ограниченного количества билетов непосредственно в кассах Monte-Carlo Country Club во время проведения мероприятия. Данная инициатива подчеркивает стремление руководства обеспечить доступность турнира для всех желающих.