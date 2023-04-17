Rolex Monte-Carlo Masters: коронация Андрея Рублева и разбитая мечта Ромена Арнеодо

В это воскресенье российский финалист 2021 года завоевал свой первый титул в Masters 1000, одержав победу над Хольгером Руне (5-7, 6-2, 7-5) после поражения в первом сете.

Победитель пал навзничь. Рухнув на землю после финального эйса, Андрей Рублев не сразу осознал произошедшее. Уступив в 2021 году в финале Стефаносу Циципасу, 25-летний россиянин все-таки добился своего титула в Княжестве.

В течение 2 часов и 34 минут изнурительного сражения Рублеву удалось изменить ход матча и сломить Хольгера Руна, который уверенно вел после первого сета и в третьем (3-0).

Хольгер Руне упустил много возможностей

Даже сильно проигрывая, Рублев не отступал на пути к самому престижному титулу в своей карьере. Этот матч ему запомнится надолго. «Большая радость после такой битвы. Все-таки я взял этот титул. Взял здесь, в Монако, на таком историческом турнире. Вырвать такую победу, уступая 4-1, 0-30, это – волшебство.»

Молодой датчанин, казалось, среагировал в конце матча. После долгого сражения с Янником Синнером в полуфинале Руне упустил возможность выиграть третий сет, хотя вел в нем 4-1. В этом году Андрей Рублев действительно вошел в историю. Хольгеру Руне придется еще подождать.

Ромен Арнеодо был так близок к титулу в парном разряде

Двух решающих мячей в супер-тай-брейке не хватило для победы. Великолепно оправившись от хлесткого проигрыша в первом сете (6-0), Ромен Арнеодо и Самуэль Вайссборн тешили надежду до самой развязки матча (6-0, 4-6, 14-12).

Несмотря на блестящую игру в течение всей недели, представитель Монако с трудом принял такой трагический сценарий. Очень взволнованный во время пресс-конференции, Ромен Арнеодо не смог скрыть свое разочарование в том, что упустил победу в турнире Rolex Monte-Carlo Masters.

«Я очень горжусь этим матчем, но я глубоко разочарован тем, что мы упустили много возможностей выиграть, заявил он. Я еще не осознал случившееся. Я так мечтал, чтобы мое имя красовалось на мраморной доске клуба, в котором я каждый день пью кофе…»

Но будущее Арнеодо – многообещающее: он теперь готовится к турнирам Большого шлема, в частности, к следующему кубку Роллан Гаррос (28 мая – 11 июня).